試車報告》The New T-Roc 330 TSI R-Line Performance豪華大升級

Volkswagen The T-Roc 發表至今全球累售已逾百萬輛，這次 The New T-Roc 問世，台灣福斯汽車迅即啟動預售，新車包含280 TSI Style Design與330 TSI R-Line Performance二款，試駕者為頂級且以性能取勝之330 TSI R-Line Performance。

這次面對 The New T-Roc，感覺改款新車比前代更精練，車格更升級，豪華度亦為之倍增！Coupe-like 跑旅線條比前代更強烈，嶄新頭燈造型搭配貫穿廠徽的 LED 燈條，車頭看上去既前衛又充滿跑格；一大進化是， 頭燈採用LED Metrix 矩陣式且兼有DLA 動態自動切換 功能，老實說，沒這大燈，照明表現上就不夠科技化。 試駕車還一個附加價值是配有 R-Line Performance 專屬外觀套件，包含 R-Line 銘牌、運動化雙邊四出排氣飾框等都是，更顯個人車風格。

試駕車專屬採用 19 吋 Misano 黑色個性鋁圈和 225/40 R19 跑胎。 圖／于模珉 試駕車頭燈採 LED Metrix 矩陣式且兼具 DLA 動 態自動切換功能。 圖／于模珉

車內配備大幅升級 R-Line 套件更增頂級質感

The New T-Roc 330 TSI座艙配備比前代大幅升級。進了車內，一眼就瞧見Nappa皮革碳纖維紋飾板及全景式電動玻璃天窗;控台係由10.25吋全邏輯數位駕駛儀表搭配9.2吋多媒體鏡面觸控中央螢幕，看上去就很體面；另如觸控式雙區恆溫空調、多媒體手機鏡射(含Android Auto與無線Apple CarPlay)、手機無線充電、感應式電動尾門等均屬豪華標配，相當受用。至於像是運動化金屬踏板、運動化真皮多功能觸控方向盤、運動化湛黑頂篷等則都是R-Line Performance專屬套件，超有頂級車價質感。

試駕車配備大幅升級，圖中可見 9.2 吋鏡面觸控中央螢幕、觸控式雙區恆溫及金屬踏板、多功能觸控方向盤等 R-Line Performance 套件。 圖／于模珉 10.25 吋全邏輯數位化駕駛儀表已是 The New T-Roc 標配。 圖／于模珉 新車標配多媒體手機鏡 射，含 Android Auto 與無線 Apple CarPlay。 圖／于模珉

扭力強大換檔滑順 更突顯操控本位

動力搭載2.0升TSI渦輪增壓引擎，最大馬力190匹， 32.6公斤米最大扭力峰值介於1,500~4,100rpm，以其跨界休旅車重，這車勁道包你用到頂天，試駕過程穿越蘇花公路，那種滑順的升速力道好舒服。此車0 ~100 km／h加速僅需6.8秒，這車總重可有1,533公斤呢。為了和其性能相匹配，The New T-Roc 330 TSI特採運動化懸吊，車身更微降10 mm，並且標配4MOTION主動式智慧四驅，這趟試車奔跑在天祥狹窄路面，心情反而益顯篤定；試駕車實際上還標配動態齒比轉向輔助系統，能依行車狀況動態調節轉向，更增車輛過彎敏捷度，而且還有附帶好處：因著方向盤轉動圈數減少而提升停車便利性；新車的IQ.DRIVE智駕輔助系統則是徹底進入Level 2等級，這一路試車，用的最得心應手者即屬最新的智慧車陣穿梭系統，只需按下方向盤上Travel Assist快捷鍵，舉凡ACC主動車距巡航、車道維持及偏移警示、主動車道修正等便一鍵啟動。駕馭直覺又便利，是整趟試車最深刻的鮮明印象。

行李廂可輕鬆放進三個登機箱。後座具6／4分離功能，傾倒後還可納出更多置物空間。 圖／于模珉 The New T-Roc 330 TSI R-Line Performance 搭載 2.0 升 TSI 汽油渦輪引擎，最大馬力和扭力值各達190 匹及 32.6 公斤米，0 ~100 km/h 加速僅需 6.8 秒！圖／于模珉

The New T-Roc的Coupe-like 跑旅線條比前代更強烈！圖／于模珉

基本規格表

車型 : VW T-Roc 330 TSI R-Line Performance

動力型式 : 直四 TSI 汽油渦輪增壓

排氣量 : 1,984c.c.

變速箱 : 7 速 DSG 雙離合器自手排

最大馬力 : 190ps／4,200~6,000rpm

最大扭力 : 32.6kgm／1,500~4,100rpm

參考預售價 : 144.8 萬元

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