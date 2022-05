試車報告》The New T-Roc 330 TSI R-Line Performance豪華大升級

Volkswagen The T-Roc 發表至今全球累售已逾百萬輛,這次 The New T-Roc 問世,台灣福斯汽車迅即啟動預售,新車包含280 TSI Style Design與330 TSI R-Line Performance二款,試駕者為頂級且以性能取勝之330 TSI R-Line Performance。