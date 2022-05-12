試車報告》Škoda New Fabia 1.5 TSI年輕奔放 剽悍掀背

Škoda Taiwan正式發表第四代New Fabia，以其造型之時尚霸氣、配備之完備和動力之齊備，當即在掀背車市場掀起震撼！發表前記者已搶先完成試車，試駕者為頂級New Fabia 1.5 TSI。

試車以動態感受最重要，這次試駕四代New Fabia 1.5 TSI體會最深刻之一就屬動力表現。試駕車首度採用集團著有口碑的1.5 升TSI汽油渦輪引擎， 最大馬力150匹，扭力則高達25.5公斤米，這引擎好就好在峰值調在 1,500~3,500rpm中低轉速域，幾乎起步就很給力，7 速 DSG自手排也配得巧，引擎運轉細膩加上換檔平順，很線性的升速回饋帶給內心無比的暢快感，高扭力值實在太受用了，不需重踩即來勁，就是王道！

為駕馭而生的New Fabia，處處可見認真營造其高質感細節。 圖／于模珉 試駕車搭載1.5 TSI汽油渦輪引擎，最大馬力和扭力值各達150匹及25.5公斤米， 0~100km/h加速具8秒實力。圖／于模珉 新車特採『Phoenix 鳳凰橘』新增車色；圖中還可見試駕車專屬 18 吋鋁圈。 圖／于模珉

MQB 底盤掖注操控更靈巧 主被動安全遠優同級

試駕之New Fabia 1.5 TSI有駕馭模式可選，鍵入 sport模式，引擎勁道更悍，此車0~100km/h加速僅花8秒呢！尤其，新車因為換裝MQB高剛性底盤，輪距加寬，軸距也加長，讓操控更顯靈巧穩健。值得一提的，該引擎內建ACT汽缸休止技術，當感知引擎負荷減輕即自動停止第2、3缸供油，有益降低油耗。至於主被動安全，印象中Škoda一向把這當作競爭本錢，全車除採9 SRS氣囊，更標配ESP循跡穩定控制、ACC主動車距巡航、Travel Assist智慧車陣輔助、Side Assist視覺盲點警示、Lane Assist、Front Assist 等高階系統，防護給滿給足，這點一定要按讚。

2,564mm 長軸距造就後座寬敞的膝部及頭部空間。 圖／于模珉

大器造型更霸氣靈動 水晶切割展自信神采

澎湖試車長時間和New Fabia共處，感覺它出脫得更為霸氣靈動，亦因車身變大變寬而使車格為之提升；全車巧妙使用水晶切割元素，以立體直瀑式水箱罩、LED大燈／霧燈，再搭配車尾挺具精妙切割氛圍的LED尾燈，以及類鴨尾鈑件再加尾門中央Škoda廠名，全然展現其自信神采。

New Fabia車長放大至4,108mm，車身加寬為1,780mm，車格亦為之提升。圖／于模珉

認真營造高質感細節 掀背車市少見精心之作

進了車室，由10.25吋全數位駕駛儀表、透氣皮革平底多功能方向盤、8吋中央多媒體觸控螢幕鋪陳出的控台很不一般，是掀背車級距少見的精心之作。 為營造年輕奔放氛圍，車內大量採用多色系飾板、 壓紋、橘色縫線和丹寧布料，這車的細節值得好好品味。配備有意走頂級車路線，包括3D倒車顯影、 雙區恆溫附Air Care空氣濾清、手機無線充電、後座出風口、5組Type-C充電插槽等皆屬標配。拜軸距加長至2,564mm之賜，後座不論膝部或頭部空間都很寬裕。全新四代New Fabia如此跳級距改款，直接造福了掀背車買家。

由10.25 吋全數位駕駛儀表、透氣皮革平底方向盤、8吋多媒體中控螢幕鋪陳出的控台，為掀背車級距少見精心之作。 圖／于模珉 新車標配如圖之 Apple CarPlay以及 Android Auto 手機連結功能。 圖／于模珉

車尾以精妙切割LED 尾燈、類鴨尾鈑件再加尾門中央Škoda廠名，全然展現其個性神采。圖／于模珉

基本規格表

車型：Škoda New Fabia 1.5 TSI

動力型式：四缸汽油渦輪增壓

排氣量：1498c.c.

變速箱：7速DSG雙離合器自手排

最大馬力：150hp／5,000rpm

最大扭力：25.5kgm／1,500~3,500rpm

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