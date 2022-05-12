試車報告》Škoda New Fabia 1.5 TSI年輕奔放 剽悍掀背
Škoda Taiwan正式發表第四代New Fabia，以其造型之時尚霸氣、配備之完備和動力之齊備，當即在掀背車市場掀起震撼！發表前記者已搶先完成試車，試駕者為頂級New Fabia 1.5 TSI。
試車以動態感受最重要，這次試駕四代New Fabia 1.5 TSI體會最深刻之一就屬動力表現。試駕車首度採用集團著有口碑的1.5 升TSI汽油渦輪引擎， 最大馬力150匹，扭力則高達25.5公斤米，這引擎好就好在峰值調在 1,500~3,500rpm中低轉速域，幾乎起步就很給力，7 速 DSG自手排也配得巧，引擎運轉細膩加上換檔平順，很線性的升速回饋帶給內心無比的暢快感，高扭力值實在太受用了，不需重踩即來勁，就是王道！
MQB 底盤掖注操控更靈巧 主被動安全遠優同級
試駕之New Fabia 1.5 TSI有駕馭模式可選，鍵入 sport模式，引擎勁道更悍，此車0~100km/h加速僅花8秒呢！尤其，新車因為換裝MQB高剛性底盤，輪距加寬，軸距也加長，讓操控更顯靈巧穩健。值得一提的，該引擎內建ACT汽缸休止技術，當感知引擎負荷減輕即自動停止第2、3缸供油，有益降低油耗。至於主被動安全，印象中Škoda一向把這當作競爭本錢，全車除採9 SRS氣囊，更標配ESP循跡穩定控制、ACC主動車距巡航、Travel Assist智慧車陣輔助、Side Assist視覺盲點警示、Lane Assist、Front Assist 等高階系統，防護給滿給足，這點一定要按讚。
大器造型更霸氣靈動 水晶切割展自信神采
澎湖試車長時間和New Fabia共處，感覺它出脫得更為霸氣靈動，亦因車身變大變寬而使車格為之提升；全車巧妙使用水晶切割元素，以立體直瀑式水箱罩、LED大燈／霧燈，再搭配車尾挺具精妙切割氛圍的LED尾燈，以及類鴨尾鈑件再加尾門中央Škoda廠名，全然展現其自信神采。
認真營造高質感細節 掀背車市少見精心之作
進了車室，由10.25吋全數位駕駛儀表、透氣皮革平底多功能方向盤、8吋中央多媒體觸控螢幕鋪陳出的控台很不一般，是掀背車級距少見的精心之作。 為營造年輕奔放氛圍，車內大量採用多色系飾板、 壓紋、橘色縫線和丹寧布料，這車的細節值得好好品味。配備有意走頂級車路線，包括3D倒車顯影、 雙區恆溫附Air Care空氣濾清、手機無線充電、後座出風口、5組Type-C充電插槽等皆屬標配。拜軸距加長至2,564mm之賜，後座不論膝部或頭部空間都很寬裕。全新四代New Fabia如此跳級距改款，直接造福了掀背車買家。
基本規格表
車型：Škoda New Fabia 1.5 TSI
動力型式：四缸汽油渦輪增壓
排氣量：1498c.c.
變速箱：7速DSG雙離合器自手排
最大馬力：150hp／5,000rpm
最大扭力：25.5kgm／1,500~3,500rpm
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