試車報告》Škoda New Fabia 1.5 TSI年輕奔放 剽悍掀背

全新四代Škoda New Fabia以大改款之姿，更顯靈動霸氣。圖／于模珉
全新四代Škoda New Fabia以大改款之姿，更顯靈動霸氣。圖／于模珉

Škoda Taiwan正式發表第四代New Fabia，以其造型之時尚霸氣、配備之完備和動力之齊備，當即在掀背車市場掀起震撼！發表前記者已搶先完成試車，試駕者為頂級New Fabia 1.5 TSI。

試車以動態感受最重要，這次試駕四代New Fabia 1.5 TSI體會最深刻之一就屬動力表現。試駕車首度採用集團著有口碑的1.5 升TSI汽油渦輪引擎， 最大馬力150匹，扭力則高達25.5公斤米，這引擎好就好在峰值調在 1,500~3,500rpm中低轉速域，幾乎起步就很給力，7 速 DSG自手排也配得巧，引擎運轉細膩加上換檔平順，很線性的升速回饋帶給內心無比的暢快感，高扭力值實在太受用了，不需重踩即來勁，就是王道！

為駕馭而生的New Fabia，處處可見認真營造其高質感細節。 圖／于模珉
為駕馭而生的New Fabia，處處可見認真營造其高質感細節。 圖／于模珉
試駕車搭載1.5 TSI汽油渦輪引擎，最大馬力和扭力值各達150匹及25.5公斤米， 0~100km/h加速具8秒實力。圖／于模珉
試駕車搭載1.5 TSI汽油渦輪引擎，最大馬力和扭力值各達150匹及25.5公斤米， 0~100km/h加速具8秒實力。圖／于模珉
新車特採『Phoenix 鳳凰橘』新增車色；圖中還可見試駕車專屬 18 吋鋁圈。 圖／于模珉
新車特採『Phoenix 鳳凰橘』新增車色；圖中還可見試駕車專屬 18 吋鋁圈。 圖／于模珉

MQB 底盤掖注操控更靈巧 主被動安全遠優同級

試駕之New Fabia 1.5 TSI有駕馭模式可選，鍵入 sport模式，引擎勁道更悍，此車0~100km/h加速僅花8秒呢！尤其，新車因為換裝MQB高剛性底盤，輪距加寬，軸距也加長，讓操控更顯靈巧穩健。值得一提的，該引擎內建ACT汽缸休止技術，當感知引擎負荷減輕即自動停止第2、3缸供油，有益降低油耗。至於主被動安全，印象中Škoda一向把這當作競爭本錢，全車除採9 SRS氣囊，更標配ESP循跡穩定控制、ACC主動車距巡航、Travel Assist智慧車陣輔助、Side Assist視覺盲點警示、Lane Assist、Front Assist 等高階系統，防護給滿給足，這點一定要按讚。

2,564mm 長軸距 造就後座寬敞的膝 部及頭部空間。 圖／于模珉  
2,564mm 長軸距造就後座寬敞的膝部及頭部空間。 圖／于模珉

大器造型更霸氣靈動 水晶切割展自信神采

澎湖試車長時間和New Fabia共處，感覺它出脫得更為霸氣靈動，亦因車身變大變寬而使車格為之提升；全車巧妙使用水晶切割元素，以立體直瀑式水箱罩、LED大燈／霧燈，再搭配車尾挺具精妙切割氛圍的LED尾燈，以及類鴨尾鈑件再加尾門中央Škoda廠名，全然展現其自信神采。

New Fabia車長放大至4,108mm，車身加寬為1,780mm，車格亦為之提升。圖／于模珉
New Fabia車長放大至4,108mm，車身加寬為1,780mm，車格亦為之提升。圖／于模珉

認真營造高質感細節 掀背車市少見精心之作

進了車室，由10.25吋全數位駕駛儀表、透氣皮革平底多功能方向盤、8吋中央多媒體觸控螢幕鋪陳出的控台很不一般，是掀背車級距少見的精心之作。 為營造年輕奔放氛圍，車內大量採用多色系飾板、 壓紋、橘色縫線和丹寧布料，這車的細節值得好好品味。配備有意走頂級車路線，包括3D倒車顯影、 雙區恆溫附Air Care空氣濾清、手機無線充電、後座出風口、5組Type-C充電插槽等皆屬標配。拜軸距加長至2,564mm之賜，後座不論膝部或頭部空間都很寬裕。全新四代New Fabia如此跳級距改款，直接造福了掀背車買家。

由10.25 吋全數位駕駛儀表、透氣皮革平底方向盤、8吋多媒體中控螢幕鋪陳出的控台，為掀背車級距少見精心之作。 圖／于模珉
由10.25 吋全數位駕駛儀表、透氣皮革平底方向盤、8吋多媒體中控螢幕鋪陳出的控台，為掀背車級距少見精心之作。 圖／于模珉
新車標配如圖之 Apple CarPlay以及 Android Auto 手機連結功能。 圖／于模珉  
新車標配如圖之 Apple CarPlay以及 Android Auto 手機連結功能。 圖／于模珉
車尾以精妙切割LED 尾燈、類鴨尾鈑件再加尾門中央Škoda廠名，全然展現其個性神采。圖／于模珉
車尾以精妙切割LED 尾燈、類鴨尾鈑件再加尾門中央Škoda廠名，全然展現其個性神采。圖／于模珉

基本規格表
車型：Škoda New Fabia 1.5 TSI
動力型式：四缸汽油渦輪增壓
排氣量：1498c.c.
變速箱：7速DSG雙離合器自手排
最大馬力：150hp／5,000rpm
最大扭力：25.5kgm／1,500~3,500rpm

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文 于模珉

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