KYMCO VJR搭載重機安全規格

輕型跑車外型酷炫，騎乘起來相當拉風，市場同級車競爭激烈，KYMCO VJR即以強大的動力搭配精悍的車身尺碼與刁鑽的操控個性，一推出就引起市場關注，近年更已成為國內速克達市場中的輕型跑車王者，在車迷間有著「輕跑界的鋼炮」封號。KYMCO推出全新進化的VJR 125 4V／TCS版，在電競設計概念的外表下，搭載強悍4V戰隼引擎，並配備重車級的TCS（Traction Control System）循跡控制系統，將輕跑王者定義再往上推進一階。

光陽集團執行長柯俊斌表示，KYMCO VJR 125 4V／TCS是業界唯一配備重機級安全系統的125白牌速克達，堪稱是「最安全的性能輕跑」。全新KYMCO VJR不僅符合年輕人追求的速度與搶眼外型，同時兼顧家長們最在意的行車安全與穩定性，是現代年輕首購族的最佳選擇。

KYMCO VJR問世迄今已有超過40萬車主，早已是許多年輕首購族夢幻首選，不僅優異的性能與操控力是男性的最愛，其低座高、短軸距，輕巧靈活好操控的特質，也深獲女性車主的芳心。新一代的VJR 125 4V／TCS搭載TCS循跡控制系統，透過輪速差異的偵測動作，可判定車輛是否打滑，若確認車輪打滑，會立刻經由ECU系統控制主動降低引擎動力輸出，大幅減少意外發生機率。

KYMCO表示，VJR 125 4V售價為8.2萬元、VJR 125 TCS售價為9.1萬元，為了感謝消費者多年來對VJR家族的熱烈支持，即日起至6月30日購買VJR 125 4V／TCS即享5000元購車金（或36期零利率）二擇一優惠方案，分期購車再送專屬百萬護「駕」保障。新車上市更限時加贈黑隼磁浮手機架（VJR聯名版／市價2190元）。(中國時報 陳大任)

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