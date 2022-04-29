試車報告》VOLVO XC60 B4 Momentum更節能更3C化

VOLVO 跨入全電動化之前，顯有意將產品賦予更顯著3C風格， 是而車內特採Google車載資訊娛樂系統;並亦考慮強化節能表 現而普採48V Mild Hybrid，22年式 XC60 自不例外。車系包含 B4、B5 與 T8 Recharge，試駕者為 XC60 B4 Momentum。

這次試駕22年式XC60 B4 Momentum遠至台南，對其動力表現留下深刻印象。B4算新增動力，2.0升渦輪引擎再加48V Mild Hybrid，上路就能體會那流暢動力曲線，但最欣賞的是能在1,500~4,200rpm寬廣高原區全然迸發的30.6公斤米大扭力，尤其動力鍊精巧結合48V Mild Hybrid，不論起步或瞬間加速，扭力立即泉湧而出，加上額外14匹馬力全上，勁道堪稱雄渾！以此車1,800多公斤車重，0~100km/h加速竟僅需8.1秒。最難能的是，這車藉著48V鋰電池組，加上汽缸休止、水冷進氣冷卻器的掖注，每公升竟能跑出 13.83公里。

車身長度略增 細部升級更洗鍊

全新年式XC60外觀做了小改款，車長略增成為4,708mm。前後保桿、水箱罩、隱藏式排氣尾管都更顯精緻洗鍊，算細部升級；ADAS系統雷達內建在車頭VOLVO廠徽之內。而感應式電動尾門的感應區間則是從300mm擴增為600mm，更增使用便利性。

精緻大器的車頭細部，ADAS 系統雷達內建在 VOLVO 廠徽之內。圖／于模珉 全景式天窗啟閉和車室閱讀燈控鍵都升級採觸控感應式。圖／于模珉

車身造型勻稱比例均衡的 2022 年式 XC60。圖／于模珉

率先採Google車載系統 兼具系統更大擴充性

22年式XC60座艙升級幅度不小。12.3吋數位駕駛儀錶搭配介面 優化9吋中央整合觸控螢幕，讓整個控台視覺感和讀取方便性大為提升。但是最大的「革命」演進是，率先在該車系上搭載Google車載資訊娛樂系統，等於車內標配了車機，就像手機的Google一樣， Google Maps、Google Play乃至Google Assistant隨車主自由使用，讓車子更為3C化！比起其他同級車還得另行用手機做連線和鏡射亦更進化。VOLVO亦因採這Android Automotive OS車用媒體系統，而能擁有更寬廣的系統擴充性，甚至還一併統合了Volvo Cars APP應用程式及Volvo on Call服務。

9 吋中央整合觸控螢幕介面優化更清晰。XC車系率先搭載 Google 車載資訊娛樂系統。圖／于模珉

選配俱是實惠好物 AAC科技濾淨效果更優

試駕車選配了不少好物，為此車增色不少。像是HUD圖形化抬頭顯示，更添駕馭上的科技層次和安全性；Harman Kardon多媒體音響系統+後廂SubWoofer重低音揚聲器配得甚好，心想這才速配高級車的聆聽品質。VOLVO一向重視車室空品，Clean Zone純淨系統本就是標配，但新車特地選配了率先導入的AAC高效複合清淨科技，讓濾淨效果更進階，不只PM 2.5懸浮微粒可過濾99.9%，連更小的PM 0.3也可過濾達98.3%，這一切，車主透過中控螢幕都可做即時掌握。從小處著手，相信高級車買家都會按讚。

試駕車採用18吋5幅雙肋黑鑽石切割鋁圈。圖／于模珉 行李廂空間相當寬敞，掀開廂板下方還有隱藏置物空間。圖／于模珉

感應式電動尾門感應區間從 300mm 擴增為 600mm，更增車主使用便利性。圖／于模珉

基本規格表

車型 : VOLVO XC60 B4 Momentum

動力型式 : 汽油直四渦輪增壓 +48V Mild Hybrid

排氣量 : 1,969c.c.

變速箱 : 8 速手自排

最大馬力 : 197hp/4,800~5,400rpm

(+14hp Mild Hybrid)

最大扭力 : 30.6kgm/1,500~4,200rpm

參考售價 : 220.5 萬元

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