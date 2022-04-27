掀背車推陳出新 規配再升級

繼台灣福斯去年底推出大改款POLO後，台灣馬自達於年初為2022年式MAZDA3進行規配升級。福特六和昨（26日）發表22.5年式Focus ST-Line Lommel X四門／五門與Focus Active EcoBoost 182任性版，調整售價的同時也升級儀表，另外，SKODA Taiwan也將於5月11日發表第四代FABIA，掀背車市場熱鬧可期。

福特六和表示，22.5年式Focus ST-Line Lommel X四門／五門與Focus Active EcoBoost 182任性版同步升級與德國製造進口Focus ST同級的12.3吋全彩液晶智慧多功能儀表板（價值3萬元），清晰易讀的儀表板設計，方便駕駛者閱讀並掌握行車資訊，可依不同駕駛模式變換不同視覺設計。並自即日起至5月31日推出完成領牌即可升級E-Mirror電子式智慧後視鏡（價值1萬9800元）的限時好康。

與Focus ST同級的12.3吋全彩液晶智慧多功能儀表。圖／福特六和提供

5月底前購車限時升級E-Mirror電子式智慧後視鏡。圖／福特六和提供

台灣馬自達為了提升商品競爭力，為2022年式MAZDA3導入全速域巡航模式車道維持輔助系統（CTS）、琉光金新色與融合黑色設計元素的全新Carbon Edition車型，其中四門／五門常販車型售價分別為20S Carbon Edition 85.8萬／86.8萬，20S Premium 92.8萬／93.8萬及20S Signature Sedan／Hatchback車型皆為99.8萬。20S Signature可享加價1萬元專屬選配Carbon Edition+ Package，包含酒韻紅真皮座椅、爍黑車外後視鏡與爍黑鋁合金輪圈。

台灣馬自達為MAZDA3車系導入全速域巡航模式車道維持輔助系統。圖／台灣馬自達提供

SKODA Taiwan宣布即日起旗下SCALA及KAMIQ車系新到港車輛將「10.25吋全彩全螢幕中文數位儀表」、「Travel Assist智慧車陣輔助系統」以及「Air Care抗過敏原及溼度調節系統」等列為標準配備，MY2022年式SCALA、KAMIQ車價同步調整，1.0豪華動能版自93.9萬元調整為95.9萬元；1.5豪華菁英版自100.9萬元調整為101.9萬元。

SKODA Taiwan宣布旗下SCALA（見圖）、KAMIQ安全配備再升級。圖／SKODA Taiwan提供

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