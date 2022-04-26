試車報告》四門跑車 鋒芒自成 BMW 430i M Sport Gran Coupe
四門房車市場裡有一個系列是四門跑車，除了保有四門的便利性外，為了凸顯跑格，自B柱向後收尾的曲線特別優雅，外型較同系列房車增添更多時尚前衛氣息，近期試駕BMW 430i M Sport Gran Coupe鋒芒自成，另款Audi A5 Sportback亦是品牌家族裡最搶眼的視覺系房車。
四門跑車不僅保留了日常實用性，還兼具雙門跑車的運動風格，為生活注入更多馳騁熱情。BMW總代理為4系列Gran Coupe導入420i M Sport及430i M Sport兩款車型，售價分別為240、289萬元，兩款都標配M Sport套件，並升級緞面鋁質窗框，前者配置18吋輪圈，後者則升級為19吋M輪圈。動力部分，雖然兩款車都配置了2.0L引擎，但前者最大動力輸出184hp／300Nm、後者為245hp／400Nm，至於0-100km／h加速表現，前者7.9、後者6.2秒，有著明顯差距。
這次試駕車為430i M Sport，同時還加價9.5萬元選配智慧雷射頭燈，展現更具侵略感的運動風貌。此外，M跑車化電子懸吊系統（選配價3.8萬元）、雙前座跑車座椅（選配價6.3萬元）都是很有感的選配，前者會依照駕駛模式變動懸吊系統的調性，尤其在運動模式下提供更佳的動態支撐性，讓車輛更為穩定；後者提供了絕佳的乘坐舒適性，還配置了電動腰靠的功能，更加貼合乘客的身形，提供更好的包覆性。(中國時報 陳大任)
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