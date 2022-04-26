探索跑車極限 體驗駕馭魅力

最近試駕兩款跑車非常特別，一款是保時捷992世代最新的GTS車款911 Carrera GTS，不僅動力系統更強悍，車內許多細節也更加運動化；另款是曾於紐柏林賽道締造中小型級距（Compact Segment）最速單圈紀錄的Audi RS 3 Sportback，兩台跑起來都非常快，只有親身體驗才知道。

跑車最大的魅力是來自其獨特的駕馭特性，往往會因為車身結構、動力系統、底盤懸吊的差異帶給駕駛者完全不同的感受，在電光石火的移動中展現各自的特色，近期試駕的Audi RS 3 Sportback與PORSCHE 911 Carrera GTS兩款跑車，前者是Audi專為性能迷打造的小型掀背跑車，予人輕快靈動的加速感；後者則是最成熟的992世代，有著深厚的跑車底蘊，讓人不斷想探索它的極限。

RS3輪胎前寬後窄

Audi RS 3 Sportback本月初發表，但今年配額已在發表會前全數售罄，可見識貨車迷手腳飛快。此車有幾個與一般車款不同之處，一是動力心臟，是品牌累積四十多年經驗研發的五汽缸引擎（一般引擎氣缸數多為偶數），透過獨特的1-2-4-5-3汽缸點火順序可爆發出400hp最大馬力及500Nm最大扭力峰值；另一個特別之處是輪胎採取前寬後窄的設定（一般跑車多為前窄後寬設定），品牌選擇如此叛逆的作為，註定要讓RS 3 Sportback帶給車主截然不同的駕馭樂趣。

一般車輛輪胎配置都是前後同寬，跑車則多採取前窄後寬的設定，例如這次試駕車PORSCHE 911 Carrera GTS的配胎規格即為前245／35R20、後305／30R21，一方面是跑車在加速時會將重心往後移，後輪需要更大的抓地力才不致於發生打滑現象，加大輪胎寬度是最直接有效的方式。Audi配胎規格則為前265／30R19、後245／35R19，如此的設定一方面是希望藉由加寬的前輪帶來更穩的指向性，後輪反而變得更活潑的特性，這對於熱愛操控的車主來說是相當有魅力的設定。

不僅如此，Audi RS 3 Sportback在方向盤上特別安排「RS」的按鍵，可以一鍵進入RS Individual、RS Performance及RS Torque Rear等賽道駕控／漂移模式，廠方藉由RS專屬運動化電子可調式阻尼懸吊，以及quattro智慧型恆時四輪傳動系統來大幅提升底盤的操控極限，車主可以在封閉的環境中透過RS專屬後軸扭力分配系統，將所有動力僅施加到單一後輪上，使車輛依然能在受控制的情況下做出橫向漂移的動態軌跡，相當剌激。

儀表造型如飛機跑道。圖／陳大任攝 方向盤RS專屬按鍵。圖／陳大任攝

內裝採取熱血指數爆表的紅黑配色，彰顯戰鬥風格。圖／陳大任攝

911 GTS內裝更精緻

PORSCHE 911 Carrera GTS搭載新款3.0L雙渦輪增壓水平對臥六缸引擎，擁有480PS／570Nm最大動力輸出，搭配八速PDK雙離合器自手排變速箱，並採後輪驅動方式，可說是最為原汁原味的911設定，令人驚喜的是比現行911 Carrera S和上一代911 GTS多上30PS／20Nm的動力表現，其中911 Carrera 4 GTS Coupe車款僅需3.3秒便可完成0-100km／h的加速，比前代車型還要快上0.3秒。

911 Carrera GTS內裝也具備許多運動化細節，例如排檔桿縮短10mm，可更輕鬆、迅速完成變速；含椅背電動調整功能的標配跑車升級座椅則提供橫向支撐力。

更棒的是廠方將跑車計時套件、Porsche Track Precision應用程式與輪胎溫度顯示器列為標準配備，車主可在GT跑車式方向盤上直接經由方向盤四點鐘方向的駕駛模式切換器進行選擇。(中國時報 陳大任)

PORSCHE 911 Carrera GTS售價780萬元，試駕車另選胭脂紅車漆（加價18萬1400元）、高亮澤黑色SportDesign造型外觀套件（加價19萬8700元）。圖／陳大任攝

中央轉速表為指針設計。圖／陳大任攝 選配霧面碳纖內飾套件。圖／陳大任攝 選配GTS專屬內裝套件。圖／陳大任攝

前20、後21吋輪圈配置，讓車尾顯得更為圓潤飽滿，展現跑車的性感美。圖／陳大任攝

延伸閱讀