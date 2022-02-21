七人座運動休旅乘載歡樂 豪華品牌VS.大眾品牌 滿足不同的車主

七人座運動休旅車很熱鬧，進口豪華品牌包括Meredes- Benz GLS、BMW X7、Audi Q7等車款，台灣捷豹路虎去年發表小改款Land Rover Discovery，日系INFINITI最新款QX60可望於今年第一季引進；在大眾化的進口品牌則以VW Tiguan Allspace、SKODA KODIAQ、HYUNDAI Santa Fe最為普及。

Discovery P300 R-Dynamic SE典雅有質感

本報曾於去年10月試駕Discovery D250 R-Dynamic SE，該車配置3.0L渦輪增壓柴油引擎，最大動力輸出249PS/570Nm，駕馭起來虎虎生風、衝勁十足；這次試駕車則是配置2.0L渦輪增壓汽油引擎的Discovery P300 R-Dynamic SE，最大動力輸出達300PS/400Nm，廠方0-100km/h加速為7.3秒，比先前的柴油款快了0.8秒。

實際試駕，不僅比柴油款有更細緻引擎運轉，車內的靜肅性更讓人印象深刻，尤其配置Meridian 700W頂級數位化環繞音響，在車上聆聽古典樂或是流行樂都有很棒的體驗。另外，車系標配的感應式電動尾門，可讓空間運用更加靈活；特殊的上下對開式尾門，最大負重達300kg，也會是車主在進行野餐或休閒活動時的最佳平台。

雖然品牌為汽、柴油兩款Discovery採取統一搭載R-Dynamic外觀套件的方式，包含車前保桿兩側進氣壩紋理線條、全新設計的水箱護罩、前/後車型銘牌、後照鏡塗裝、兩側下側裙均以黑色塗裝點綴，但消費者仍有不少選配，可以打造更符合自己喜好的樣子，例如多達16向電動調整的前座椅，不但具有記憶功能，也具有通風、加熱甚至按摩的功能。

業者即為試駕車選配許多項目，讓車輛更有質感，例如「內裝升級套件」在儀表、門板的中/上處以皮革包覆；外觀選配黑色對比色車頂、矩陣式LED頭燈搭配日間行車燈（含自動遠光調適），輪圈則換上22吋5輻亮澤黑色輪圈，整體的視覺感受予人既典雅又帶有運動的風格。

令人印象深刻的是「智慧控制車內座椅電動調整」選配，這項功能可透過中控螢幕或行李廂內側的開關，輕鬆遙控收折第二、三排座椅，尤其螢幕上的操控介面可單獨點選二、三排其中任何一個座椅及頭枕進行收折或展開；另外C柱門框邊的按鈕也可在12秒內快速折疊第三排座椅。

第三排座椅擁有不錯的乘坐舒適度，上方還配有天窗提供絕佳採光。圖／陳大任攝 後門框邊按鍵可電控第三排座椅傾倒。圖／陳大任攝 第二、三排座椅和頭枕可收折與展開。圖／陳大任攝

第一、二排座椅具備通風與加熱功能。圖／陳大任攝 第三排為兩席獨立座椅，可單獨收折。圖／陳大任攝 車尾電控按鍵區，可控制座椅與車高。圖／陳大任攝

VW Tiguan Allspace靈活用車模式

另外，在較為大眾化的七人座進口運動休旅車中，本報去年11月試駕大改款VW Tiguan Allspace，當時試駕配置2.0L引擎，擁有最大動力輸出為190hp/32.6kgm的330 TSI Elegance Premium，而這次試駕車為配置排氣量同為2.0L，但最大動力輸出為245hp/37.7kgm的380 TSI R-Line Performance，前者售價164.8萬元，後者194.8萬元。

380 TSI R-Line Performance在外觀上即有明顯的差別，配置R-Line專屬外觀套件以及R-Line Performance專屬20吋鋁合金輪圈，不僅動力較330 TSI大，亦採用R-Line Performance 專屬運動化懸吊；內裝部分則配備了全景式電動玻璃天窗、功率480W的Harman Kardon環繞音響系統，總計有10只高傳真揚聲器，可提供純粹、放鬆、現場及活力等四種音色表現，帶給消費者更具跑格的駕馭感，及豐富的聆聽享受。

相較同級車款，Tiguan Allspace全車系標配4MOTION主動式智慧型四輪驅動系統，以近日天雨加上溼冷，許多民眾想夜衝賞雪，雖然一樣需加掛雪鍊，但比一般兩輪傳動車有更佳的駕馭選擇。車主可依照個人與路況需求切換道路、雪地和越野模式，亦可進一步在個人化模式做更細的設定，再搭配駕駛模式選擇節能、一般、運動和個人化設定，無論是輕越野或滂沱大雨的溼滑路面，都能隨時切換到最適合的駕駛模式，提供車主安全穩定的駕駛動態。(中國時報 陳大任)

VW Tiguan Allspace 380 TSI R-Line Performance擁有R-Line專屬內裝與外觀套件，售價194.8萬元。圖／陳大任攝

第三排為兩張獨立座椅，兩側有置物空間。圖／陳大任攝 行李廂兩側有拉柄，可傾倒第二排座椅。圖／陳大任攝

第二、三排座椅可打平讓載物機能最大化。圖／陳大任攝

延伸閱讀