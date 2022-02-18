試車報告》LEXUS NX200豪華版 休旅霸主 舒適愜意

LEXUS NX系列2014年上市後，即成為進口豪華運動休旅車市當紅炸子雞，在全球超過90多個國家銷售，在台更是穩坐豪華品牌運動休旅車王座。第二代NX除了導入全新設計語彙，亦增加不同動力選擇，這次試駕NX200豪華版更是NX系列的熱銷王，而且只有台灣才買得到。

結構強化 車身更為寬敞

第二代NX系列採用新世代GA-K高剛性底盤，車身尺碼較前代放大許多，車長增加20mm達到4660mm，軸距拉長至2690mm，較前代增長30mm，車身寬度也自前代的1845mm加寬至1865mm，加上前後輪的輪距也加寬，這意味著車室的乘坐空間更為寬裕，搭配大幅強化的車體結構及輕量化材質，提供駕駛者更為線性及直覺的操控感受。

為了達到這樣的操控感， LEXUS總工程師加藤武明表示，開發團隊在開發的過程中，同步採用數位模擬的方式，並且在Shimoyama賽道上反覆測試，做到比以往更大量及精準的測試與調校。Shimoyama賽道正是仿照以嚴苛著名的紐柏林北賽道，於2019年啟用的全新測試中心，目的是為了打造出更具駕馭樂趣的車款，演譯「Lexus Driving Signature」。

Lexus Driving Signature是基於LEXUS「寧靜」與「舒適」兩大DNA，讓各式各樣的駕駛者都能更有信心的操控LEXUS車輛，並輕鬆地享受駕馭樂趣。NX 200系列是原廠特別為台灣開發保留的，其採用2.0L自然進氣引擎，馬力較前代提升至173ps，油耗表現達15.8 km/L，優於前款的NX 300h車型，可謂體質好又經濟的最佳選擇。

儀表控台採取TAZUNA全環繞駕駛座艙概念，中央為9.8吋多功能資訊整合系統。圖／陳大任

數位儀表提供豐富的行車資訊。圖／陳大任

可連接手機，支援Apple CarPlay。圖／陳大任 排檔座質感極佳，附雙置杯架。圖／陳大任 駕駛座8向電動皮椅。圖／陳大任

SEA系統 降低下車危險

NX 200 系列未因是入門車款而減少主、被動安全配備，同時全面升級新一代LSS+ 3.0智動駕駛輔助系統，增加多項PCS預警示防護系統功能，包括如路口車流辨識、緊急閃避轉向輔助及速限辨識輔助等，DRCC/LDA/LTA等功能也進一步優化及提升，讓車速控制及車道輔助更符合人性駕駛，提供車主更加舒適安心的駕馭體驗。

NX 200亦標配SEA安全離座輔助系統，這套系統是透過全新導入的E-Latch電子式門把，結合BSM盲點偵測，提供警示或甚至於必要時限制開啟車門動作，大幅降低乘客下車時遭後方來車碰撞的風險，這在交通路況複雜的台灣用車環境來說，是一個非常實用的安全配備。

(中國時報 陳大任)

駕駛座8向電動皮椅。圖／陳大任 行李廂採取雙層設計。圖／陳大任

LED尾燈為貫穿式設計。圖／陳大任

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