試車報告》Mercedes-Benz GLB 250七人座頂級乘用質感

Mercedes-Benz 中型GLB 車系明顯迎合台灣需求漸增的七人座休旅車市場，因此導入5款新車中，七人座即佔了3 款，包括GLB 200、GLB 250、Mercedes-AMG GLB 35。試駕車為四款前驅型中最頂級的GLB 250 七人座。

精緻運用紅色縫線、麂皮及霧銀門把之高質感內門板。圖／于模珉 全新GLB 250七人座配備比GLB 200七人座優越很多，圖中可見其新增的全景式電動天窗。圖／于模珉

紮實底盤加速勁中帶穩 優質駕馭質感

最近5+2三排七人座休旅車超夯，台灣賓士對市場反應挺快也挺靈敏，繼引進GLB 200七人座後，立刻迅即引進了這次試駕的GLB 250七人座。試駕車採2.0升汽油渦輪增壓引擎，最大馬力和扭力值各達224匹及35.7公斤米，扭力峰值調在最適1,800~4,000rpm，油門輕盈但加速性勁中帶穩，配合賓士在行的紮實底盤，行車模式就算維持Comfort，整體駕馭依然讓人感覺自信；將車開上木柵山區後改調sport模式，彎道挺進可以感受車身側傾抑制極佳，試駕車還選配了具直效操控轉向特性的可變阻尼懸吊，明顯感覺車身在過彎時更為靈動。

2.0升渦輪引擎馬力和扭力值各達224匹及35.7公斤米，0~100km/h加速僅需7.1秒；極速可達240km/h。圖／于模珉

方正造型賦予動感線條 鍍鉻鑽石風采水箱罩很吸睛

全新GLB 250七人座那耐看的方正外觀多了洗鍊動感線條，鍍鉻鑽石風采水箱罩搭配大口徑進氣壩及霧銀下擾流堪稱設計亮點，很吸睛！車頭選配多光束LED智慧大燈，更添夜間行車安全性。也注意到，白色試駕車選配了20吋AMG黑色輕合金輪圈，除更提升駕馭也更貼合車身。

不可錯認的車側造型和尾燈組，圖中可見GLB全車系標配之鋁質車頂架。圖／于模珉

AMG Line配備更添價值感 寬敞空間有利座椅變化

坐進豪華車室，橫貫的雙10.25吋數位螢幕和很賓士風的渦輪扇葉出風口讓人感覺很前衛跑格，還有則是連白天都感受到奢華的車室氣氛燈；這次試駕車還鋪陳了很多AMG Line配備，例如車內很上眼的Nappa平底跑車方向盤、Artico/Dinamica雙材質紅色縫線跑車座椅，質感好，乘用回饋也很高級。另如進階MBUX多媒體、智駕輔助套件、手機無線充電、全景式電動天窗等均屬頂級標配。後座空間相當寬敞，第二排座和雙前座一樣均採Artico/Dinamica材質，且因具滑移(前後14公分)及椅背調整功能而有極高舒適度；第三排座質感不錯，但因腿部空間受限僅適合孩童乘坐。二排座全數躺平後置物空間可擴充到1,680公升。比起GLB 200七人座，GLB 250七人座無論豪華度和駕馭質感都更勝一籌，也更有炫耀價值。

橫貫的雙10.25吋數位螢幕和渦扇出風口洋溢前衛跑格，圖中可見AMG Line的Nappa平底跑車方向盤。圖／于模珉 第二及第三排座均具極佳平整化收納機制，若將第二排座也躺平，置物空間可擴充到1,680公升。圖／于模珉

很跑格化的車尾造型，圖中可見與後下氣壩完美整合之鍍鉻尾管。圖／于模珉

基本規格表

車型：Mercedes-Benz GLB 250七人座

動力型式：直四渦輪增壓

引擎排氣量：1,991c.c.

變速箱：DCT雙離合器8速自手排

最大馬力：224hp/5,500rpm

最大扭力：35.7kgm/1,800~4,000rpm

參考標準售價：256萬元

延伸閱讀