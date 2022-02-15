試車報告》Audi e-tron Sportback 55 quattro S line電動豪車暢快之旅

台灣奧迪正式導入原廠首輛純電車Audi e-tron，涵蓋SUV 和Sportback 雙車款，動力亦包含50 quattro 與55 quattro，試駕者為頂級之Audi e-tron Sportback 55 quattro S line。此外，台灣奧迪特宣布與TAIL特爾電力超快充合作，其中座落交通樞紐4座200kW 充電站業已啟用。

全數位虛擬後視鏡 車外監控無死角

充滿科技風格的e-tronSportback控台，標配12.3吋全數位駕駛儀表與中控台雙層觸控螢幕。圖／于模珉

正如標題所說，這趟二天一夜Audi e-tron Sportback台中試駕行程，真心感受了屬於純電跑旅的豪華與暢快！奧迪研發e-tron，沒想搞怪，基本上還是那不錯認很AUDI風格的英挺跑格，但A柱明顯向前延伸，車輪也更顯巨大。最大亮點是那車壇首見的全數位虛擬後視鏡，不管何時，駕駛人都可透過內車門左上角的OLED螢幕監控車外狀況，沒死角是一定的，就是位置稍低了點。倒是有了這兩支數位後視鏡，車子外觀變得很不一樣，有如駕馭一輛未來車，是趟很新鮮的試車體驗。

試駕車採橘色卡鉗21吋鋁圈圖／于模珉 車壇首見全數位虛擬後視鏡，透過左上角螢幕監控車外沒死角，車身造型因這數位後視鏡而散放未來車般氣息。圖／于模珉

懸浮排檔桿精緻又原創 車頭空出60公升置物空間

新鮮和驚奇在進入車室後並未止息，雖說整體介面鋪陳還是很奧迪，包括很進化的12.3吋全數位虛擬駕駛儀表與中控台雙層觸控螢幕，但是那仿效遊艇操縱桿之懸浮排檔頭超好看又富科技感，算是此車精心之作。座艙受惠2,928 mm長軸距及後座平整化設計，前後座都極寬敞且豪華；試駕車後行李廂空間亦達615公升，利用後座椅背傾倒模式則可擴增至1,665公升。特別一提，少了引擎，車頭也因此空出了60公升的置物空間。

懸浮排檔頭超好看，精緻造型質感有如工藝精品。圖／于模珉 受惠2,928 mm長軸距及平整化設計，前後 座都極寬敞且豪華。圖／于模珉

雙電動馬達加速很悍 單次續航長達446公里

試駕車動力採雙電動馬達模組，總輸出功率達300 kW，最大馬力408匹，扭力高達67.75公斤米，0~100 km/h加速僅需5.7秒！馬達傳輸動力很直接，強勁無比的扭力讓這趟試車絕對暢快，以其標配電動化quattro恆時四驅及五連桿跑車化氣壓懸吊，加上底盤有著平整的電池組讓全車配重更平衡，車身重心稍高但整體駕馭穩重紮實，論操控，試駕這輛豪華跑旅絕不輸給貼地的房車。至於續航表現，試駕車單次的續航里程為446公里，充滿電後台北跑往台中，當日下午在台中附近巡遊還剩約30%電力，在開往飯店前去到台中奧迪據點充電，充了35分鐘後幾近滿電(花費700元)，次日又奔去彰化員林，之後返回台中稍事停留，但未再充電即行開回台北。這次試車證明，電動休旅進行台北-台中旅行很方便，最多僅需充電一次；正規車廠研發的電動車好看、好用且又體面！坊間有業者用製造3C理念去造車，能跑，卻太粗製濫造。

台灣奧迪於交通樞紐展示中心建置有8座Audi極速充電站，係與充電營運商Noodoe合作。圖／于模珉 設在台中奧迪據點的Audi極速充電站。最新消息:座落交通樞紐的4座200kW充電站已經啟用。圖／于模珉

洋溢跑車風采之Audi e-tron Sportback車側。圖／于模珉

基本規格表

車型：Audi e-tron Sportback 55 quattro

馬達型式：非同步式雙電動馬達

電池型式：鋰離子電池

電池容量：95kWh

最大馬力：408ps

最大扭力：67.75kgm

單次最高續航里程km (WLTP)²：446公里

參考售價：349萬元

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