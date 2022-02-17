試車報告》All-New Ford Ranger運動型硬漢休旅 魅力皮卡

洞悉市場需求，福特六和於2011 年領先業界率先將美式正宗皮卡Ford Ranger 導入台灣，以其優質休旅等級休旅車質感，甩脫傳統貨車刻板形象，成功開創屬於台灣的皮卡風潮！ All-New Ford Ranger 款式涵蓋職人型、全能型、職人型，試駕者為車系旗艦All-New Ford Ranger 運動型，亦是車市唯一採雙渦輪增壓引擎休旅皮卡。

在國外開著休旅車或皮卡參與off-Road試駕活動留下的印象太美好，那種穿越蒼茫大地的愉悅，確非日常駕馭所能有。這次試駕All-New Ford Ranger運動型，知其動力升級採同級唯一雙渦輪增壓引擎，特別躍躍欲試。此車搭載2.0升Bi-Turbo柴油雙渦輪動力，最大馬力213匹，扭力高達51.0公斤米，峰值特別調在1,750~2,200rpm低轉速域，輕踩就很來勁，起步很直接，加速甚是強悍，坐在駕駛座上真有睥睨天下之感！美式皮卡卻採歐式高剛性底盤及大型液壓減震筒懸吊，此車無論操控表現或舒適度已經等同四驅休旅。試駕車還有個附帶優點是，稅金也省！

作為美式正宗皮卡，All-NewRanger車側造型別具機能美感！圖／于模珉 寬敞的後座空間。新車這次升級新增後座隱私玻璃。圖／于模珉

Co-Pilot360全方位智駕領航 完備主被動安全

全新Ranger運動型除升級7氣囊，更因標配Ford Co-Pilot360全方位智駕領航科技，主被動安全系統可說應有盡有，包括ACC主動式定速巡航、AEB全速域輔助煞停、LKA車道偏移輔助、AHB自動遠光燈等高階系統。Co-Pilot360已是福特法寶級配備，在台灣城市遇到盲區、狹窄道路特別好用；另外試駕車還標配「主動路邊停車輔助」，停駐這輛皮卡一點也不費事。

具深度越野能耐 迎合專業休旅玩家

已是休旅車檔次之Ford Ranger運動型，其車身29˚進入角／22˚穿越角／26˚離去角設定已將深度越野考慮在內；237mm離地高屬同級最強，涉水深度亦達800mm；最大載重則可達1,000公斤！試駕車還特增Cargo Management套件，既可提升裝載時空間靈活度，且有繩索勾軌道槽，車斗固定扣環更增至6處之多。試駕車以其強悍扭力，車主想越野僅需操作排檔座旁電子旋鈕，便可透過4X4分時四驅和後軸差速器鎖定進行地形穿越，亦是此車作為休旅級皮卡一大附帶價值。

最大載重可達1,000公斤！車上特增CargoManagement套件，車斗固定扣環增至6處之多。圖／于模珉 可做深度越野之4X4分時四驅電子旋鈕設在排檔座旁。圖／于模珉

外觀剽悍搶眼 乘坐舒適性媲美SUV

All-New Ranger運動型外觀極具辨識性，在搭配經典六角水箱罩和肌力鈑件下，整車愈顯剽悍搶眼，而恰到好處的鍍鉻飾件與Wildtrak車貼亦相對強化其美式皮卡風格，試車走在路上總覺隨時都引人側目。至於內裝，高置座設定自然帶來絕佳駕駛視野，配合駕駛座8向電動調整功能更增駕馭便利性；中控台所採8吋LCD彩色觸控螢幕除了內建SYNC 3娛樂通訊整合系統，還支援連結Apple CarPlay與Android Auto，整體介面設定已全然休旅車化；此外還更新增了後座隱私玻璃，更使用車質感倍增。滿街的休旅車，硬漢風格休旅卻非All-New Ranger運動型莫屬！

專屬Wildtrak車貼強化試駕車之美式皮卡風格，圖中還可見車側踏板。圖／于模珉 中控台採8吋彩色觸控螢幕，內建SYNC 3娛樂 通訊整合系統可支援連結Apple CarPlay/Android Auto。圖／于模珉

憑藉Built Ford Tough精神，全新福特Ranger將美式正宗皮卡優越實用性與機能性帶入台灣市場。圖／于模珉

基本規格表

車型：All-New Ford Ranger運動型

動力型式：直四Bi-Turbo柴油雙渦輪增壓

引擎排氣量：1,996c.c.

變速箱：10速SelectShift手自排

最大馬力：213ps/3,750rpm

最大扭力：51.0kgm/1,750~2,200rpm

參考售價：149.8萬元

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