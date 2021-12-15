綠能軍團2030壓境 TOYOTA預告10年內開發30款電動車

電動車發展速度飛快！單是今年上半年全球銷量已突破250萬台，業界更預估2030年電車銷量將會超越油車；韓國現代汽車已喊出2040年要達到全球電動車市占的10％以上， TOYOTA總裁豐田章男昨（14日）親自宣布2030年前將推出30款電車，現場更是一口氣展出16款包涵TOYOTA、LEXUS品牌的各式電動車，展現因應全球碳中和的決心。

超越零排放二氧化碳

豐田章男表示，作為一家全球性的公司，TOYOTA必須盡可能加快減少排放二氧化碳，一方面，除非車輛使用的能源是清潔的，否則沒有電動車可稱二氧化碳排放為「零」，另一個概念則是「碳中和汽車」，它透過使用清潔能源將二氧化碳排放減少到「零」。品牌旗下bZ系列取名自「Beyond ZERO」，而TOYOTA bZ則是「超越零」的意思，首款車型bZ4X是由與SUBARU共同開發的平台所打造。

豐田章男表示，未來車型投入的模式和時機將會根據各國的能源政策和產業政策來決定，依據各個國家或地區的需求，TOYOTA將提供實現碳中和的「全產品線」選擇。豐田章男親自展示預計於2025至2026年前陸續上市的BEV（Battery Electric Vehicle，電池電動車）車型外，也宣布將在2030年達成全球BEV年銷量350萬台的目標，向全世界展示身為全球龍頭車廠在BEV領域的堅強實力。

16款預計於2025至2026年前陸續上市的BEV車型，包含5款TOYOTA的bZ系列車型、4款LEXUS的BEV車型以及7款Lifestyle BEV車型。據知，TOYOTA總代理和泰汽車已計畫明年引進首款電動車bZ4X。

現代喊話2040市占10％

至於韓國現代汽車，今年已推出HYUNDAI IONIQ 5，並計畫未來將陸續推出超過12款電動車。為了確保能在電動車市場取得領先地位，現代汽車的目標是在2040年前達到全球電動車市占率8％-10％。國內總代理南陽實業也已計畫於明年引進HYUNDAI IONIQ 5。

此外，同屬於HYUNDAI集團的Kia品牌也積極發展電動車，Kia台灣總代理森那美起亞日前在台北發表全新的品牌策略，並同時預告明年第一季引進首款電動車EV6。此車在韓國上市當天，即達成24小時內接單超過2萬1000張的驚人紀錄，EV6更於日前創下以最短充電時間橫越美國4635.7公里金氏世界紀錄，整個充電旅程僅需7小時10分1秒，打敗先前由Tesla的12小時48分19秒的成績。

台灣森那美起亞預計導入的EV6車型將搭載58kWh／77kWh的高壓鋰電池組，在擁有800V電池系統、同時支援240KW超高速充電下，讓電力從10％充電至80％僅需18分鐘。以性能為導向的Kia EV6 GT版將擁有續航里程超過500公里、充電4分鐘可行駛100公里、與0-100 km/h 加速只要3.5秒的驚人表現。(中國時報 陳大任)

台灣森那美起亞總裁李昌益宣布明年將引進Kia EV6，宣告邁入品牌全新紀元。圖／台灣森那美起亞提供

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