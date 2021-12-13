SUZUKI VITARA HYBRID 輕油電科技勁又淨

SUZUKI VITARA上市30年來，予人兼具紮實底盤及傲人越野性能，在車主心中建立強悍的運動風格，品牌更持續於安全、節能等面向再進化，新一代VITARA搭載HYBRID輕油電科技，結合ISG整合式啟動發電機與鋰離子電池的SHVS智能混合動力系統，賦予更加好開的操控感受，為日常生活帶來更多便利。

配備獨門ALLGRIP

SUZUKI VITARA HYBRID採用全新1.4 L BOOSTERJET缸內直噴渦輪增壓引擎，透過48V ISG整合式啟動馬達發電機提供引擎優異的輔助動能，創造23.9kgm/2000rpm出色的扭力表現，尤其在起步或瞬間加速時，幾乎感受不到渦輪遲滯的現象，取而代之的是絕佳的反應速度及順暢的加速性，試駕車為S車款，官方數據顯示具有19.3km/L超低油耗的驚人實力，令人印象深刻。此外還提供S ALLGRIP車型，配備品牌獨門科技ALLGRIP適時智慧型四輪傳動系統，提供更為多元的駕馭選擇。

安全守護滴水不漏

車主在充分享受駕馭樂趣的同時，SUZUKI Safety Support除了通過國際高度評價的安全測試，並提供完備的被動安全配備，在這代VITARA HYBRID導入六大安全科技，包括ACC主動式安全車距巡航控制、BSM車側盲點偵測、DSBS雙感知器煞車輔助、LDWS車道偏離警示、RCTA後方車側警示、Weaving alert駕駛疲勞警示，從被動到主動，滴水不漏守護每一趟旅程。(中國時報 陳大任)

儀表控台風格再「靚」化。圖／陳大任攝 座椅均飾以幾何圖紋。圖／陳大任攝

後座乘坐空間很舒適。圖／陳大任攝 行李廂彈性載物機能。圖／陳大任攝

4.2吋全彩整合式多功能顯示幕。圖／陳大任攝 ALLGRIP車型具雙前座加熱功能。圖／陳大任攝 ALLGRIP車型行駛模式調整旋鈕。圖／陳大任攝

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