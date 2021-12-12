愛車人報到》K.Swo視覺系視車如女友 看車身線條 要美要性感

相隔1年，饒舌歌手K. Swo再推創作新曲《（Not）Over You》，甫發歌即衝上KKBOX即時榜前5名，還攜手陳芳語拍MV，在MV中扮情侶，並突破35萬點閱。K. Swo自己也愛車，自稱是視覺系，非常重視外觀造型，這次合拍BMW M235i xDrive Gran Coupe Black Storm Edition，被其酷黑的車色吸引，驚呼是我最愛的黑色！

提到創作《（Not）Over You》過程，K. Swo說是心中先有了旋律才開始，哼著哼著之後一切就很順利地完成，這次出片再次完成愛唱歌的心願。拍攝這天，K. Swo開著愛車前來，巧得也是BMW品牌，K. Swo笑說，自己開過不少車，雖然人生第一部車是家中的老TOYOTA Celica，但隱藏式車燈設計，在開燈時才會掀起，相當酷。對他來說，車就像女友一樣，他喜歡看著車身線條、車燈造型，很美很性感。

BMW總代理限量推出M135i、M235i Black Storm Edition，前者為五門掀背，後者為四門轎跑，兩款車型以沉穩的全黑車身外觀搭配Black Storm Edition獨有的尊榮配備，同時擁有充沛動力並具備靈活操控的特性，零百加速分別為4.7秒/4.8秒，全台各限量35 台，廠方在排檔座特別鑲上編號，以彰顯其稀有性。K. Swo合拍的車款為M235i xDrive Gran Coupe Black Storm Edition，售價268萬元。(中國時報 陳大任)

多功能方向盤。圖／陳大任攝 限量編號銘牌。圖／陳大任攝 限量編號銘牌。圖／陳大任攝

M款空力套件。圖／陳大任攝 M款專屬輪圈。圖／陳大任攝

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