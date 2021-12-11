新一代Polo上市 搶攻年終車市

年底購車買氣旺，各品牌推出加碼好康外，同時發表新車搶市。台灣福斯昨（10日）發表新一代Polo，訴求同級唯一全車系標配Level 2自動駕駛輔助系統；裕隆日產上月推出NISSAN SENTRA黑帶魅力版，並邀奧運柔道男神楊勇緯代言，限量300台於1個月內搶購一空，業者限量追加200台，同時推出個性魅力車貼。

台灣福斯表示，新一代Polo提供230TSI Life、230TSI Tech、230TSI Style、230TSI R-Line共4款車型選擇，售價分別為79.8、87.8、91.8、96.8萬元。除了擁有亮眼外觀，科技配備更領先市場同級車款，80萬元內即享有Level 2自動駕駛輔助等級，標配有Travel Assist智慧車陣穿梭系統，一鍵整合全速域ACC主動式固定車距巡航系統，車道維持及偏移警示系統、主動式車道修正輔助系統，是兼具數位化和主動安全科技最豐富的德系都會掀背車。

和泰汽車也針對TOYOTA國產車及RAV4推出3萬元配件金、最高70萬高額0利率、準時定保送5年14萬公里全車延保、汰舊換新政府補助再省5萬等優惠；台灣馬自達本月限時推出「暖心禮馭」，入主MAZDA CX-5全車系即享高額0利率再享5年原廠保固，同時加贈免費基礎保養；購買MAZDA6全車系可享5年原廠保固。(中國時報 陳大任)

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