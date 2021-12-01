MAZDA CX-9 Captain Seat 運動休旅六人座好享受

因應不同消費族群，運動休旅車也開始導入豪華商旅車獨立座椅的配置方式，出現六席獨立座椅的車款，如此一來，每名乘客在旅途中，都能擁有貼合個人習慣的坐姿。去年森那美起亞搶先市場引進KIA Sorento六人座豪華旗艦休旅，市場反應極佳，銷量是同系列七人座的兩倍多；台灣馬自達昨（30日）發表MAZDA CX-9 Captain Seat車款，再把第二排座椅推上更奢華的境界，有如飛機的商務艙。

台灣馬自達表示，除了家用需求之外，也看到商務接送的業務機會，因此CX-9 Captain Seat有兩個等級，CX-9 25T 2WD Premium-Captain Seat的第二排乘客可自由調整座椅傾角及前後距離，且增加扶手及椅背兩側泡棉面積讓乘坐更加舒適。第二排中央走道可讓乘員更易穿梭進出於第二排與第三排座椅之間，感受寬敞便利的空間機能性。

CX-9 25T AWD Signature-Captain Seat的第二排獨立雙座旗艦座椅搭配有中央大型控制台，提供充足的置物空間與USB/置杯架等功能，以滿足乘客的各種使用需求，再加上細膩柔韌的大面積皮質扶手，展現有如商務艙的極致奢華體驗。

森那美起亞表示，KIA Sorento也提供了兩款六人座運動休旅車，不僅讓第二排乘客享有獨立的尊榮乘坐享受，雙座中央具備走道功能，搭配第二排座椅一鍵傾倒的貼心設計，可讓第三排乘客進出車室更加輕鬆優雅。另方面，也有不少車主是考量孩子有自己的空間，雖然大部分的乘座人數不超過4人，但還是會考量第二排獨立座椅的車款。

昨日，SUBARU台灣意美汽車亦發表日本原裝進口進一代Forester運動休旅，除了導入全新的EyeSight 4.0智能駕駛安全輔助系統。其中有不少科技很炫，例如「手勢控制空調溫度功能」即是藉由紅外線偵測手勢控制空調溫度，系統偵測手掌打開為溫度調升指示，握拳為溫度調降指示，以減少駕駛目光離開車前狀況的機會。（中國時報 陳大任）

MAZDA CX-9 25T 2WD Premium-Captain Seat第二排有中央走道，售價176.9萬元。圖／台灣馬自達提供 MAZDA CX-9 25T AWD Signature-Captain Seat第二排中央鞍部有多功能控制台，售價192.9萬元。圖／台灣馬自達提供

SUBARU新一代Forester自10月預售起跑，已接獲逾500張訂單，售價115.8萬元起。圖／台灣意美汽車提供

SUBARU Forester新增手勢控制空調溫度功能。圖／台灣意美汽車提供

KIA Sorento六人座豪華旗艦休旅（見圖）與七人座銷售占比為7:3，售價154.9萬元起。圖／森那美起亞提供

KIA Sorento六人座豪華旗艦休旅第二排座椅具一鍵傾倒的貼心設計。圖／森那美起亞提供

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