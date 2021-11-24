試車報告》Honda ALL NEW FIT汽油版 美學新掀背

第四代ALL NEW FIT包括動力、底盤、懸吊以至Honda SENSING科技全部大改，台灣組裝所採用日製原裝零件亦比前代驟增。這次試駕者為全新FIT HOME汽油版。車系未來還將導入e:HEV油電版。

試駕本田第四代ALL NEW FIT，首先最想感知的是其新換動力，全新的1.5升引擎最大馬力和扭力值各達121匹及14.8公斤米，主要提升處在於扭力峰值提前，中低轉速勁道比前代提高，實地上路，感覺加速更快捷也更流暢，特別是日常較常用到的中低轉速域扭力很來勁，開起來舒服多了。還有個感覺是，前後懸吊做了調整升級，無論車身剛性或行路質感均更提升，整體舒適性亦隨之大幅提升。

歐規智駕防護 專防馬路三寶

還一個感覺是，新車特採歐規Honda SENSING智駕防護系統，搭載100度超廣角攝影機與處理晶片，使視角寬度可擴達三車道，甚至就連交叉路口左右轉的路況辨識力也同步提升；此外CMBS系統更多了夜間行人辨識、對向左轉車碰撞預防、自行車對應等防範功能，這在馬路狀況多的台灣市區最是合用。

全新改款HONDA FIT全車鈑件比前代更為緊致紮實。圖／于模珉攝 四代ALL NEW FIT搭載1.5升引擎，主要升級處在扭力峰值提前；中低轉速勁道亦比前代提高。圖／于模珉攝 洗鍊帥氣的車側身型。圖／于模珉攝 簡約精緻的駕駛儀表。新車特採之歐規Honda SENSING智駕防護系統操作狀況均可輕易讀取。圖／于模珉攝

前擋超級寬闊 舒壓座椅久坐不疲勞

進入車室最大驚豔是，前擋變得非常寬闊！A柱盲區驟減！這是車輛設計最艱難的部位，在強化結構前提下A柱縮至55mm，造就前擋左右寬度擴增至99mm。坐進駕駛座，看向整個控台，變得既典雅又精緻。駕駛儀表展現日本車獨有簡約精緻風格，質感好，而且易讀。這次試駕直奔關西再折返，整體乘坐質感超優。這種細膩處只有長坐才能體會出來，細究後發現試駕車所採皮布雙織前後座各加厚了30mm及24mm，其中雙前座特採G-frame體感紓壓設計，可有效預防骨盆前傾，難怪久坐也不覺疲勞。另外，非常樂見此車標配BRAKE HOLD智慧煞車鎖定，遇到紅燈無須一直緊踩煞車踏板，舒適度大增！至於此車獨家專利的ULTRA SEAT多功能座椅，真的也太好用了，豈止是衝浪板，後座躺平後就連自行車都可立著放進去。

寬闊無比的前擋！除了A柱盲區驟減，前擋左右寬度更是擴增達99mm。圖／于模珉攝 試駕車採獨家專利ULTRA SEAT多功能座椅，後座躺平後就連自行車都可立著放進去。圖／于模珉攝

造型富含視覺魅力 好一輛美學掀背

透過靜態拍照時近觀遠望ALL NEW FIT外觀，整體感受是其強烈視覺魅力，那類電動車風格無水箱護罩設計以及有如眼睛般擬人化LED頭燈，造型大膽卻又極端時尚；全新改款HONDA FIT這次特採單體式車身，細看會發現其鈑件比前代更為緊致紮實，流暢車身線條搭配低重心車尾，展現獨到設計美學，好一輛滿是都會氣息的個性掀背！

流暢車身線條搭配低重心車尾，造型風格獨具。圖／于模珉攝

基本規格表

車型： ALL NEW FIT HOME汽油版

動力型式：直四DOHC i-VTEC

引擎排氣量：1,498c.c.

變速箱：G-Design Shift無段變速7速手自排

最大馬力：121ps/6,600rpm

最大扭力：14.8kgm/4,300rpm

汰舊換新價：69.9萬元

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