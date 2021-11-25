SUZUKI ALL-NEW CARRY省油耐操 強大載重

油價、物價連連上漲，逼使台灣頭家們在選購作為生財工具的小貨卡時，不論載重、使用方便性、駕駛舒適度乃至省油表現幾乎樣樣都計較，尤其是省油性。緊緊抓住需求，SUZUKI總代理金鈴汽車進口的ALL-NEW CARRY，不僅屬新世代商用小型車定位，且又是SUZUKI全球商用戰略車款，正因設計時面面俱到，不但省油耐操，載重量也大，立刻在小型商車市場掀起風潮。

省油冠同級 平均油耗提升至14.7km/L

體恤頭家！全新CARRY以其新世代商車之姿，研發之初即優先考量車輛載重所需動力和連帶的省油表現，動力搭載1.5升汽油引擎搭配5速手排變速箱，除了最大馬力及最高扭力輸出各達96.6匹及13.8公斤米，最厲害的是，2022年式CARRY平均油耗提升為14.7km/L，省油表現超越同級！輕輕鬆鬆就獲得經濟部能源局1級能耗認證！至於頭家們都很關心的安全配備，全新CARRY別說雙安全氣囊和ABS防鎖死煞車系統屬於標配，甚至包括主動安全系統中被汽車專家認為最必要的VSF電子車輛穩定控制系統和EDC引擎拖曳控制系統，甚至轎車都未必有的TPMS胎壓警示系統，在全新CARRY上都一概列入標準配備。

ALL-NEW CARRY貨台長度和寬度都各加長，載貨容量大幅提昇13％！至大載重量可達915公斤。圖／SUZUKI提供 鈴木全新CARRY不僅車室寬敞，更賦予整合式排檔座以強化駕乘舒適感。圖／SUZUKI提供

迴轉半徑小 載重多達915公斤

全新進口小貨卡SUZUKI CARRY成功在於，新車開發階段特別針對它牌同級車缺點做了強化升級，除了車台高度降低750mm，同時採3向開放式設計，以便於頭家上下貨物；車輛貨台長度和寬度則是各加長為2,565mm、1,660mm，使得載貨容量能一舉大幅提昇13％！至於最大載重量則是可達915公斤之多。另一大明顯進化是，此車迴轉半徑做到僅4.4公尺，非但讓全新CARRY行駛轉彎更靈活，更同步提高了車輛使用便利性。買車追求最高CP值，站在頭家選購生財工具觀點更是在乎，ALL-NEW CARRY正是為此應運而生！

全新CARRY搭載1.5升汽油引擎，最大馬力及扭力輸出各達96.6匹及13.8公斤米；並獲得能源局1級能耗認證。圖／SUZUKI提供 ALL-NEW CARRY雙前座以舒適取勝，可滑動駕駛座移動距離可達105mm。圖／SUZUKI提供

購車免頭款 入主全新CARRY好輕鬆

為讓頭家們輕易入主全新SUZUKI CARRY，現在購車即享優惠專案，不僅購車免頭款，還有首年0負擔(前12期應付分期款由經銷商以車價折讓或配件等值提供)，限時領牌再享竊盜險，領牌後再送保養兌換券乙張。

全新SUZUKI CARRY的轎車化多功能駕駛儀表清晰又易讀。圖／SUZUKI提供

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