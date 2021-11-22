Hyundai IONIQ SEVEN概念車顛覆想像 舒適如客廳

電動車時代來臨，全球各大車廠積極布局，今年洛杉磯車展（AutoMobility LA）即可見Hyundai、KIA、Subaru、Toyota都展出全新的電動概念車，另一方面，量產新車的選擇也越來越多，車商頻頻出招，不僅推出線上預購，還有業者結合旅宿提供深層體驗。此外，為了滿足快速成長的電動車市，充電樁建置及充電服務需求也在加速發展。

省去傳動軸空間

由於電動車動力系統體積較傳統油車還小，加上電池都是安排於車室地板下，相較同尺碼汽油車可提供更為寬裕的車室空間，而少了貫穿車輛前後的傳動軸、排氣管，電動車車室地板不再需要隆起，而變得更為平整，配合更高等級的自動駕駛技術之後，為未來的移動方式帶來更多的想像。

以Hyundai今年展出旗下IONIQ品牌SEVEN概念車為例，受惠於車輪外推帶來長達3200mm軸距，前排兩席座椅有如沙發，可以任意旋轉滑動，後方L型長椅讓乘客可以更自由的活動，車內還有特別開發的個人化車載電器，除了迷你冰箱可提供冷藏茶點，還貼心增設電子鞋櫃，讓車室有如客廳一般，在自動駕駛的狀態下，人們從A點到B點的移動過程，就像是進入另一個起居空間，和「坐車」大不相同。

兩張座椅可自由滑動、旋轉。圖／Hyundai提供

車內空間有如居家環境般舒適。圖／Hyundai提供 L型的後座有如家中的沙發。圖／Hyundai提供

方向盤可以收合

又如KIA概念車EV9，此車是以KIA最新的E-GMP架構開發，車身尺碼4930x2055x1790mm、軸距3100mm，電池續航力可達300miles、約483km，配備350Kw充電器，運用最新的超快速充電技術，可讓系統在20-30分鐘內將能量從10%補充到80%。EV9是以家庭用車為主訴求，最大亮點是方向盤在不使用時會收合，讓車室空間運用更具彈性。

Toyota與Subaru共同開發BEV專用平台（豐田首創），作為未來車輛的系統基礎，Toyota這次展出的bZ4X概念車即是基於e-TNGA理念開發，擁有低重心與高剛性的車體結構，甚至還具備越野能力，另在安全性上，採用最新Toyota Safety Sense主動安全套件，包括可適應任何方向碰撞的車身結構，以及可確保保護性能穩定的電池包。（中國時報 陳大任）

KIA概念車EV9外觀予人一種堅固姿態，展現出冒險、外向和休閒的個性。圖／KIA提供

KIA EV9儀表控台很有未來感。圖／KIA提供

KIA EV9車室可變換出傳統（左起）、對座、休閒等不同模式。圖／KIA提供

bZ4X是Toyota bZ系列第一款車，也是首度以BEV專用平台開發的車款。圖／TOYOTA提供

Toyota bZ4X概念車方向盤，造型前衛。圖／TOYOTA提供

Subaru全新SOLTERRA電動SUV，配備Subaru AWD全輪驅動系統。圖／Subaru提供

KIA EV6刷新金氏世界紀錄KIA全新22年式EV6純電跨界休旅車（見圖）打破金氏世界紀錄，在為期7天，從紐約市到洛杉磯，長達2880.5英里的橫越美國旅程中，沿途充電時間花費平均不到20分鐘（總計7小時10分1秒）完成，不僅打敗記錄保持者Tesla（12小時48分19秒），更快了5個半小時。圖／KIA提供

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