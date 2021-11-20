豪車品牌快閃店 多元展演如樂園

為了打破距離感，豪華品牌除了開發年輕、生活化的車款，藉由快閃店進駐人潮匯聚的百貨商圈，透過活動、展演與遊戲方式拉近消費者。近日台灣賓士打造一座「Mercedes-Benz SPACE品牌概念空間」並進駐BELLAVITA寶麗廣塲；位於信義威秀的「Lexus Electrified品牌概念店」為品牌宣揚「Lexus Electrified」願景的新聚點。

台灣賓士於BELLAVITA寶麗廣塲打造「Mercedes-Benz SPACE 品牌概念空間」。圖／台灣賓士提供

Mercedes-Benz CLS兼具Coupe的美型及四門轎車方便進出後座的兩大優點。圖／台灣賓士提供

賓士展現歷史經典車款

Mercedes-Benz SPACE品牌概念空間現場由超過1500片可回收材質打造玻璃磚牆面，透視豪華永續的各種可能，展區占據寶麗廣塲大部分地下一樓的面積，為期5個月的品牌概念空間預計將有三次主題轉換，分別陳述Mercedes-Benz三大子品牌的經典歷史及展出各品牌車款，目前展出的是最新登台的Mercedes-Benz四門轎跑CLS、最稀有的雙色烤漆Mercedes-MAYBACH S-Class及最經典鷗翼的跑車Mercedes-AMG SLS，想要找最稀有的車，來這就對了。

Lexus Electrified品牌概念店。圖／和泰汽車提供

Lexus電動概念車LF-Z。圖／Lexus提供

Lexus揭電動化願景

Lexus Electrified品牌概念店在今年夏天進駐台北信義威秀，場內布置以藍、紫色及金屬材質為基調，展現科技與未來感，除了不定期展出話題新車，也結合精緻餐點、舉辦講座、音樂演奏等凸顯場域的多元性。

概念店現正展出首度引進的插電式油電複合動力Lexus NX 450h+，接下來還將展出借自日本最新發表的電動概念車LF-Z。此車極具話題，可透過人工智慧與車主對話，並了解車主的喜好、行為特徵，提供如相當貼心的餐廳預訂、路線指引服務。

(中國時報 陳大任)

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