Burberry電動機車 享受暢快人生

致力環保是這幾年各品牌的重點方向，但談環境友善似乎還不夠，英倫精品Burberry攜手法國重機品牌DAB Motors，由創意總監Riccardo Tisci策畫發表「Burberry限定版Concept-E RS」，成為11月發表的B系列電動機車新品。

Burberry限定版Concept-E RS採用永續製造的模式，減少製造過程中產生廢棄物，加上DAB Motors也是首次受邀製作能合法上路的電動機車，種種因素加起來自然成為媒體版面寵兒。車款由DAB Motors位於法國的Bayonne工廠設計與打造，搭載10kW輸出的電動馬達與51.8V的鋰離子電池，相當於一般汽油機車125cc牌照級距，可確保在都會中騎乘數小時，享受寫意的暢快人生。

Burberry限定版Concept-E RS有金屬灰與午夜藍兩種顏色，並搭配訂製的Burberry徽標車身、頂級Burberry皮革、手工縫製TB花押字鞍座與可自行訂製的把手，滿足每位能下訂並享受操控樂趣的買家，提供最高規格的奢侈玩物。每款機車建議售價2萬9900歐元，約台幣94萬元。（中國時報 黃唯淯）

Burberry有一項B計畫，幾乎每個月會發表一件充滿創意的藝術作品，11月帶來超狂的電動機車。圖／Burberry提供 這款聯名電動機車可供訂製各種細節，充滿美感。圖／Burberry提供

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