試車報告》七人座運動休旅 Tiguan Allspace舒適動感皆備

VW Tiguan Allspace全車系標配LEDMatrix矩陣式頭燈，可依據車外環境、車速、駕駛模式及轉向角度進行智慧變化。圖／陳大任攝
VW Tiguan Allspace全車系標配LEDMatrix矩陣式頭燈，可依據車外環境、車速、駕駛模式及轉向角度進行智慧變化。圖／陳大任攝

5+2七人座運動休旅雖然不是市場主流車款，但其提供多人乘坐及承載空間更具彈性的特色，卻成為目標消費者無可取代的選擇。目前市場兩款最新的車，一是HYUNDAI總經銷南陽實業於7月推出的大改款Santa Fe；二是台灣福斯10月展開預售的Tiguan Allspace，不到1個月接下150張訂單，不過車主要等到12月才能陸續交車，本報搶先試駕，對其舒適的車室空間及平穩的行路性印象深刻。

Tiguan Allspace配置2.0L TSI引擎，依不同車型分別擁有最大馬力190ps（330 TSI Elegance、330 TSI Elegance Premium）和245ps（380TSI R-Line Performance）等3種車型，特別的是全車系均標配4MOTION主動式智慧型四輪驅動系統，無論是輕越野或滂沱下雨的溼滑路面，都能提供車主安全穩定的駕駛動態。

試駕車為330 TSI Elegance Premium（預售價162.8萬元），在一般模式駕馭時，起步較為和緩，加速也較為溫和，懸吊系統能吸收不少來自地面的彈跳不適，可明顯感受是以舒適為取向的設定，但切換至運動模式時，立即變成另一種個性，在高速道路的超車或是上下山路時，提供車主更為充沛的動力，讓旅程滿載全家歡樂。

此外，Tiguan Allspace的內裝採取駕駛者導向的數位化車室設計，全車系標配10.25吋全邏輯數位化儀表、9.2吋多媒體鏡面觸控主機及原廠中文導航系統，車室氛圍燈擁有多達30色變化，運動型真皮座前座椅附多向電動調整，並提供加熱以及熱帶氣候最受歡迎的通風特殊功能。（中國時報 陳大任）

多媒體及空調皆採觸控設計。圖／陳大任攝
多媒體及空調皆採觸控設計。圖／陳大任攝
雙電動前座附加通風及加熱貼心功能。圖／陳大任攝
雙電動前座附加通風及加熱貼心功能。圖／陳大任攝
吸頂置物盒可收納雜物。圖／陳大任攝
吸頂置物盒可收納雜物。圖／陳大任攝
排檔座可選擇不同模式。圖／陳大任攝
排檔座可選擇不同模式。圖／陳大任攝
行李廂最大容量達1775L。圖／陳大任攝
行李廂最大容量達1775L。圖／陳大任攝
實測第三排座椅適合160cm以下乘坐。圖／陳大任攝
實測第三排座椅適合160cm以下乘坐。圖／陳大任攝
7月才新上市的HYUNDAI The New Santa Fe 2.2 CRDi柴油版接下近300台訂單，南陽實業10月再推出1.6 Turbo Hybrid版（見圖），售價139.9萬元起。圖／南陽實業提供
7月才新上市的HYUNDAI The New Santa Fe 2.2 CRDi柴油版接下近300台訂單，南陽實業10月再推出1.6 Turbo Hybrid版（見圖），售價139.9萬元起。圖／南陽實業提供

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