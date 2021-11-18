試車報告》七人座運動休旅 Tiguan Allspace舒適動感皆備

5+2七人座運動休旅雖然不是市場主流車款，但其提供多人乘坐及承載空間更具彈性的特色，卻成為目標消費者無可取代的選擇。目前市場兩款最新的車，一是HYUNDAI總經銷南陽實業於7月推出的大改款Santa Fe；二是台灣福斯10月展開預售的Tiguan Allspace，不到1個月接下150張訂單，不過車主要等到12月才能陸續交車，本報搶先試駕，對其舒適的車室空間及平穩的行路性印象深刻。

Tiguan Allspace配置2.0L TSI引擎，依不同車型分別擁有最大馬力190ps（330 TSI Elegance、330 TSI Elegance Premium）和245ps（380TSI R-Line Performance）等3種車型，特別的是全車系均標配4MOTION主動式智慧型四輪驅動系統，無論是輕越野或滂沱下雨的溼滑路面，都能提供車主安全穩定的駕駛動態。

試駕車為330 TSI Elegance Premium（預售價162.8萬元），在一般模式駕馭時，起步較為和緩，加速也較為溫和，懸吊系統能吸收不少來自地面的彈跳不適，可明顯感受是以舒適為取向的設定，但切換至運動模式時，立即變成另一種個性，在高速道路的超車或是上下山路時，提供車主更為充沛的動力，讓旅程滿載全家歡樂。

此外，Tiguan Allspace的內裝採取駕駛者導向的數位化車室設計，全車系標配10.25吋全邏輯數位化儀表、9.2吋多媒體鏡面觸控主機及原廠中文導航系統，車室氛圍燈擁有多達30色變化，運動型真皮座前座椅附多向電動調整，並提供加熱以及熱帶氣候最受歡迎的通風特殊功能。（中國時報 陳大任）

多媒體及空調皆採觸控設計。圖／陳大任攝 雙電動前座附加通風及加熱貼心功能。圖／陳大任攝

吸頂置物盒可收納雜物。圖／陳大任攝 排檔座可選擇不同模式。圖／陳大任攝

行李廂最大容量達1775L。圖／陳大任攝

實測第三排座椅適合160cm以下乘坐。圖／陳大任攝

7月才新上市的HYUNDAI The New Santa Fe 2.2 CRDi柴油版接下近300台訂單，南陽實業10月再推出1.6 Turbo Hybrid版（見圖），售價139.9萬元起。圖／南陽實業提供

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