試車報告》The New Volvo S90 T8 Inscription至尊旗艦 制霸同級

2016年Volvo S90首次面世，就以SPA平台勾勒之典雅造型與斯堪地那維亞獨尊美學，一舉囊括德國紅點設計與日內瓦車展最佳年度量產車設計等兩項大獎殊榮。如今全面進化The New Volvo S90改款上市，國際富豪汽車當即制霸引進！款式涵蓋B4Momentum、B4 Inscription、T8 Inscription，試駕者為車系旗艦T8 Inscription。

看到大改款The New Volvo S90，第一感覺是這車好氣派！作為品牌旗艦的車格明顯提升，仔細閱讀原廠資料始知，全新改款的Volvo S90係該廠第二款採SPA平台新車，因賦予超越同級3,061mm長軸距，使它車長來到5,090mm，難怪外表從何角度看總是特感寬敞大器！

全新Volvo S90車側以高聳腰線與寬厚肩線帶出整車的厚實線條和跑格身型！圖／于模珉

前視造型自成威儀 車尾辨識不容錯認

展現旗艦房車氣勢，The New Volvo S90以直瀑式水箱罩、全新鏡面廠徽及下氣壩鍍鉻飾條，烘托出它自成威儀的前視造型；車側則以高聳腰線與寬厚肩線帶出整車的厚實豪車質感；修長寬闊外型元素在車尾則以專屬造型LED光條尾燈整合動態指示方向燈做了完美收合，夜晚行車望見全新Volvo S90，很難不被其時尚尊榮的移動身影所吸引。

頂級裝置滿配 後座有如頭等艙

進到全新Volvo S90座艙，再次感受VOLVO工程部門化繁為簡的強大設計功力。先是瞧見清晰易讀的抬頭顯示器，接著是由12.3吋全數位駕駛儀表、中央9吋觸控螢幕，以及Bowers &Wilkings頂級音響、19支揚聲器與重低音揚聲器，營造出旗艦房車才有的駕馭視界和最高聆聽質感。

試駕車升級採Bowers & Wilkings頂級音響、19支揚聲器再加重低音揚聲器。圖／于模珉

試駕車為車系旗艦，AAC高效複合清淨科技和名牌Orrefors水晶排檔頭則屬尊榮升級配備，坐在駕駛座上，感受了很專屬的低調奢華！停車時必然用到的360度環車輔助攝影和車頭180度視角輔助，在9吋中控螢幕直接顯示，看得超清楚，安全感倍增。

12.3吋全數位駕駛儀表、中央9吋觸控螢幕、Orrefors水晶排檔頭，營造旗艦房車才有的高駕馭質感。圖／于模珉

坐上作為The New Volvo S90最大亮點之一的後座，真的有驚豔到，長軸距的好處都給了後座，光是腿部空間即大增115mm；為了滿足層峰商務人士需求，試駕車特增「後座尊榮智控系統」，能一指操縱副駕座姿態、後座雙車窗、天窗、後擋遮陽簾的啟閉，再配合標配獨立門鎖、冷熱通風座椅、四區恆溫空調等頂級裝備，的確，在40多盞劇院式車室照明襯托下，後座儼然已是標準的頭等艙！

利用左前葉子板充電孔，可就近到經銷商據點進行快充。圖／于模珉 The New Volvo S90長軸距創造出的空間主要貢獻給後座，光僅腿部空間即大增115mm！圖／于模珉

雙能電動可充電 性能悍卻超省油

試駕車動力搭載2.0升機械/渦輪雙增壓引擎與電動馬達，所以當之無愧是台雙能電動，而且還可另行充電呢。試駕此車最大印象是輕踩就來勁！兩個增壓再加上電能，最大馬力上衝390匹，同級就是最強；最大綜效扭力則高達65.3公斤米，汽油引擎的40.8公斤米大扭力在2,200rpm就可達峰值，電能部分的24.5公斤米扭力更是在0~3,000rpm隨時候著加入，難怪在高速公路南北進出，輕踩油門就如入無人之境，且不止動力運轉安靜，座艙隔音也棒，時而搭配使用ACC主動車距巡航，整個行駛質感smooth至極。還有個印象是其節能性超好，平均油耗達45.1 km/L；還有，此車純電行駛距離可達53公里，純電極速則可達125km/h，效能已逼電動車！

修長寬闊外型元素在車尾以專屬造型光條尾燈做了完美收合，特有車尾造型不容錯認。圖／于模珉

基本規格表

車型：The New Volvo S90 T8 Inscription

動力型式：直四機械/渦輪增壓+電動馬達

引擎排氣量：1,969c.c.

變速箱：Geartronic八速自排

引擎最大馬力：303hp/6,000rpm

電能最大馬力：87hp/7,000rpm

引擎最大扭力：40.8kgm/2,200~4,800rpm

電能最大扭力：24.5kgm/0~3,000rpm

參考售價：305萬元

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