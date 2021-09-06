試車報告》商旅車 工作休閒兩相宜

國內近年吹起露營風潮，越來越多人喜歡開車旅行，平時代步也許轎車、運動休旅車就夠用，但是一趟長途旅程就是車輛實用性的大考驗，不僅要讓乘客坐得舒適，還要有足夠的行李載運空間，除了MiniVan外，自商用車衍生而來的商旅車是時下最夯的話題車種。

今年福斯商旅（Caddy Maxi）、福特六和（Tourneo Connect旅玩家）、寶嘉聯合（BERLINGO）都引進同級距新車，重點是，這些新一代車款採用轎式底盤，並且提供更貼近轎車的操控感受，對乘客來說，商用車硬調的震動也被弭平，取而代之的是平穩舒適，滑門設計方便上下車，大面積車窗帶來寬闊視野、獨立座椅可調整不同坐姿，還有置物、充電等等貼心設計，平常用來做生意，假日休閒旅遊更加稱職。

福斯商旅Caddy車系已擁有近40年歷史，這次試駕最新一代Caddy Maxi是採用福斯家族MQB轎式底盤、全新數位科技化座艙、全新複合式圈狀彈簧後懸吊系統，以及新世代線傳式雙離合器變速系統，排檔桿造型改變最大，從可供握持的桿身轉變為體積更小的撥桿，也是目前VW Golf、Audi A3、PORSCHE 911等車款相同的造型。

Caddy Maxi提供TSI Life及TDI Life兩種動力選擇，前者搭載1.5L TSI渦輪增壓汽油引擎（最大動力114ps/22.4kgm），同時配置ACT汽缸歇止功能，後者為2.0L TDI渦輪增壓柴油引擎（最大動力122ps/32.6kgm），擁有20.2 km/l出色的平均油耗表現。(中國時報 陳大任)

駕駛艙頂篷有置物空間，副駕駛座可向前摺疊。圖／陳大任攝 置物設計非常多元。圖／陳大任攝 排檔桿已大幅縮小。圖／陳大任攝

輕量化座椅可輕鬆調整。圖／陳大任攝 全新設計的車尾燈造型。圖／陳大任攝

【法式商旅】浪漫情懷CITROEN BERLINGOBERLINGO提供LIVE+MT6、FEEL、XTR等3款車，售價分別為110.8、121.8至130.8萬元，車內可依據用車需求靈活變化座椅配置，依照車型而異可搭配60/40分離或3張獨立式座椅，承載家人與朋友多達5至7人，座艙設計充滿法式浪漫風情，1.5L BlueHDi渦輪增壓柴油引擎具130hp/300Nm最大動力輸出。圖／陳大任攝 【百變酷小巴】Ford Tourneo Connect Ford Tourneo Connect旅玩家提供玩心版（接單生產）、玩樂版及玩咖版等3款，售價分別為104.8、106.8、119.8萬元，採轎式底盤設定，搭載前麥花臣、後扭力樑懸吊結構，展現前、後座乘客沉穩舒適行路質感，1.5L EcoBlue渦輪增壓柴油引擎，符合歐洲最新6.2期環保法規，擁有120ps/27.5kgm最大動力輸出。圖／陳大任攝

延伸閱讀