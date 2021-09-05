2022年式Audi 全車系開始預售

車市即將進入年式轉換，台灣奧迪宣布2022年式全車系開放預售，同時調整旗下休旅車系動力編成，豪華7人座休旅Audi Q7 2022年式新增45 TDI quattro與55 TFSI quattro雙動力選擇，而時尚小型休旅Audi Q3 Sportback亦導入新汽油車型40 TFSI quattro S line運動版，藉由新動力車型的導入，滿足國內多元購車族群需求。

台灣奧迪表示，新世代Audi Q7擁有寬敞的七人座車室空間讓全車乘員享有更靈活的用車體驗，為提供消費者更多元的動力選擇，2022新年式將增加45 TDI quattro與55 TFSI quattro動力車型，全車系建議售價309萬元起，藉由搭載先進3.0L六缸引擎與quattro智慧型恆時四輪傳動系統，同時結合48V輕型複合動力科技，以兼具性能與節能的動力表現，給予車主優質的駕馭體驗。

Audi Q7全車系搭載智慧Audi 全數位虛擬座艙，同時在車輛安全方面，亦標配公路行車輔助、都會行車輔助套件，齊全的主被動安全科技與豐富智慧車載功能，滿足車主不同的駕駛喜好與用車需求。相較於同級對手，2022年式Audi Q7車系在45 TDI Technik豪華版以上車型均標配Matrix LED矩陣式頭燈與氣壓懸吊系統，不僅配備更具競爭力，在行車上提供更好的駕馭享受。

全新2022年式Audi Q3 Sportback新增40 TFSI quattro S line 運動版車型，其擁有190 hp和320 Nm最大動力輸出，搭載quattro智慧型恆時四輪傳動系統，同時配有運動化懸吊與跑車式轉向系統，給予出色靈活的操駕感受。全車系Audi Q3及Q3 Sportback皆提供35 TFSI與40 TFSI quattro雙動力選擇，亦有強悍5缸勁旅RS Q3 Sportback滿足喜歡更性能操駕的消費取向。

而新年式Audi Q3車系在安全防護方面，亦新增「塞車輔助系統」及「主動緊急待援輔助系統」兩大功能，偕同全方位智慧安全科技如ACC 主動式定速巡航控制系統、主動式車道維持及偏離警示系統與後方橫向車流輔助系統等多項功能，提供車主完整更進階的安全防護。 (中國時報 陳大任)

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