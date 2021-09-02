試車報告》PEUGEOT 3008 1.2 pureTech Allure猛獅神采 ADAS智駕

PEUGEOT 3008因有「歐洲年度風雲車」桂冠加持而名重車壇！車系一經改款總代理寶嘉聯合即予導入，一大亮點是升級ADAS先進駕駛輔助系統！除接單引進款，車款涵蓋3008 1.2 PureTech Allure、3008 1.2 PureTech Allure+、3008 1.5 BlueHDi Allure、3008 1.5 BlueHDi Allure+、3008 1.6 PureTech GT、3008 1.6 PureTech GT Cielo，試駕者為3008 1.2 pureTech Allure。

高興一試作為百年車廠PEUGEOT休旅車主力之全新PEUGEOT 3008。拿到新車就已被它那充滿法式設計美學的外型深深吸引，獨到獅王線條語彙以專屬水箱護罩搭配LED銳利頭燈與獅王獠牙日行燈，車頭造型別具立體美感；猛獸般運動化車身線條向車尾伸展，承接一氣呵成的獅爪印象LED尾燈及立體金屬獅徽，拍照時最能感受其特有的肌力動感跑格。必須說，全新PEUGEOT 3008非但那獅爪尾燈辨識度極高，即使側面或車尾造型也不容錯認。

猛獸般運動化跑格線條向車尾伸展。全車系均採黑銀雙采鋁合金鋼圈。圖／于模珉

i-Cockpit專屬控台 配備豐富豪華

很欣賞PEUGEOT自來堅持的飛機駕駛艙（i-Cockpit）式控台設計，坐上8向電動調整駕駛座便有俐落視覺回饋:12.3吋抬頭顯示懸浮駕駛儀表，搭配分離式多功能真皮方向盤，資訊讀取很便利，儀表顯示模式可自由變換，有趣又實用；控台中央則是8吋全彩觸控螢幕，下方為有如獅子掌印般按鍵，操作相當直覺化；中央鞍座那電傳線控排檔桿造型別具，握感也好，其後方兩側則是電子煞車和駕馭模式懸鈕。緊跟潮流，試駕車標配了智慧手機鏡射系統和Qi無線充電，且前後座均設有USB電源插孔。配備給的甚是大方。

i-Cockpit式控台非常駕馭導向！分離式方向盤上為12.3吋抬頭顯示駕駛儀表，控台中央為8吋全彩觸控螢幕。圖／于模珉 試駕車標配VisioPark後方多模式環景駐車系統。圖／于模珉

寬敞座艙 標配腳踢感應電動尾門

因軸距長達2,675mm，座艙寬敞度極好，並可納出一條滑雪板通道；One-Touch後座具前傾、收折、60/40分離功能，且內建膝部和足部出風口。還一個亮點是全車系標配腳踢感應電動開闔尾門，遇到滿手物品時分外方便。

One-Touch後座具前傾、收折、60/40分離功能，一大亮點是全車系標配腳踢感應式電動尾門。圖／于模珉 2,675mm長軸距造就寬敞後座空間。圖中所見為選配之Cielo全景可開啟式玻璃車頂。圖／于模珉

1.2升汽油渦輪增壓引擎最高馬力和扭力值各達130匹及23.46公斤米，平均油耗則達16.1km/L。圖／于模珉

高扭力引擎 升級ADAS智駕輔助

動力搭載1.2升PureTech汽油渦輪引擎，馬力達130匹，扭力則高達23.46公斤米，且是在1,750rpm中低轉速就可迸發，印象最深刻是EAT8八速手自排變速箱細緻又流暢，幾無頓挫感，配合那小盤徑方向盤和換檔撥片，操駕過程不僅得心應手且操縱靈活，更覺意趣橫生！以其歐系車基底向來側重主被動安全，這次透過改款主要大幅升級ADAS先進駕駛輔助系統，包含ACC主動定速巡航附自動煞車及再啟動功能、LKA、LDWS、EPB電動駐煞車、FCW前方車距警示、SLI速率掃描辨識、VisioPark後方多模式環景駐車等高階智駕系統通通都已涵蓋。這種對防護安全毫不妥協態度，買家怎不欣賞！

車尾那獅爪印象LED尾燈及立體金屬獅徽辨識度極高，絕不容錯認。圖／于模珉

基本規格表

車 型：PEUGEOT 3008 1.2 pureTech Allure

動力型式：直列三缸汽油渦輪增壓

引擎排氣量：1,199c.c.

變 速 箱 ：EAT8八速智慧型手自排

最大馬力：130hp/5,500rpm

最大扭力：23.46kgm/1,750rpm

參考售價：133.9萬元

延伸閱讀