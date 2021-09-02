試車報告》The All New-All Kuga 21.5年式EcoBoost 180時尚X精銳盡出 豪門配備

The All-New Ford Kuga 21.5年式「X」強勢登場！不僅攜手女神張鈞甯再創經典傳奇，大器採用之Level 2智駕科技更再升級，款式涵蓋5款，試駕者為車系殺手鐗-EcoBoost 180時尚X，售價100.9萬元，舊換新價93.9萬元。

試駕The All-New Kuga 21.5年式EcoBoost 180時尚X，知道它作為車系殺手鐗，C/P值極高，所以特別注意檢視其外型和內裝配備。外觀那星穹式鍍鉻水箱護罩搭配雙層矩陣LED頭燈及鍍鉻飾條LED前霧燈，就算靜止也展現跑旅氣勢；全身肌力線條貫通至尾部LED導光飾條尾燈，整車雄渾的歐風跑格硬是強壓同級。

豪氣座艙 頂級裝備大方配

進入新年式Kuga EcoBoost 180時尚X座艙，覺得福特配備上明顯要以豪氣大方取勝！坐上8向電動調整駕駛座，握著真皮多功能方向盤握感質感均佳；雙區恆溫空調已屬標配；8吋懸浮全彩LCD觸控螢幕不僅採繁體中文介面，且包括Sync3娛樂通訊整合系統、原廠導航乃至Apply CarPlay & Android Auto智慧手機連結均屬標配！試駕過程還一個欣喜是，EPB電子手煞車和AUTO-HOLD智慧煞車鎖定都是標配，有了AUTO-HOLD，遇到紅燈不用緊踩煞車踏板，輕鬆多了。新車受惠C2底盤，2,710mm長軸距造就寬敞座艙，後座因內建前後滑移與6/4分離功能，整體乘坐機能甚至直逼進口豪華休旅。

21.5年式Kuga EcoBoost 180時尚X的豪氣座艙，受惠C2底盤及2,710mm長軸距，造就寬敞車室空間。圖／于模珉 駕駛儀表內寬螢幕顯示全速域iACC智慧定速巡航調節系統操作現況，並配有同級唯一TSR道路標誌識別輔助系統。圖／于模珉

試駕車標配雙區恆溫空調。中央鞍座上為E-Shifter電子旋鈕排檔系統及EPB按鍵式電子手煞車。圖／于模珉 全新年式Kuga EcoBoost 180時尚X座艙標配8向電動調整駕駛座。圖／于模珉

大扭力引擎 駕馭樂趣佳

動力搭載1.5升EcoBoost汽油渦輪引擎，最大馬力180匹，扭力高達26.3公斤米，在8速自排變速箱搭配下，以其1,525公斤車重跑起來流暢又線性，遇到彎路來個加速更可感受此車上乘的車身剛性回饋，底盤調校紮實，以其條件之佳，試車過程自是充滿了駕駛樂趣！

先進智駕科技 百萬內最完整Level 2

另也發現此車竟是百萬元內SUV主被動配備及智駕科技最齊備的一輛！倒車時有了360度環景影像輔助系統，車輛四周狀況一目了然；當然也試了標配的全速域iACC智慧定速巡航調節系統，時速0~200km/h均可作動，長途行車很舒服，偶或遇到塞車，也免了頻繁踩踏板的麻煩；另如AEB全速域輔助煞停、LCA車道導正輔助、BLIS視覺盲點偵測、ISA智慧速限輔助等最完備的Level 2科技都豪氣列入標配，至於RED道路邊緣偵測系統更是領先同級！這次試駕之全新Kuga EcoBoost 180時尚X平均油耗可達15.9 km/L，屬同級最佳，相信精打細算買家會超欣賞。福特這輛運動跑旅允稱最下重本之作，全然展現了贏的企圖！

真皮多功能方向盤握感質感均佳，完備的Level 2科技透過盤上按鍵即可操作自如。圖／于模珉 吋懸浮全彩觸控螢幕內建Sync3娛樂通訊整合系統與原廠繁體中文導航系統。圖／于模珉

全身肌力線條貫通至尾部LED導光飾條尾燈，全車盡展雄渾的歐風跑格。圖／于模珉

基本規格表

車 型：The All-New Kuga 21.5年式EcoBoost 180時尚X

動力型式：EcoBoost汽油渦輪增壓

引擎排氣量：1,496c.c.

變速箱 ：8速自排

最大馬力：180ps/6,000rpm

最大扭力：26.3kgm/3,000rpm 舊換新車價：93.9萬元

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