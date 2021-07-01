試車報告》宏佳騰Ai-1 Ultra ABS 獨家開發DAPS死角預防系統

宏佳騰在PBGN（Powered by Gogoro Network）陣營中一直是以科技做為主訴求，尤其CROXERA智慧儀表系統早已跳脫傳統機車儀表功能，這次試騎配備全新CROXERA 6智慧儀表系統的Ai-1 Ultra ABS，不僅藍牙連接較前代穩定，路線導航也進步許多，更特別的是「DAPS死角預防系統」，可顯示車輛正後方138度的廣角影像，予人滿滿科技感。

目前汽車界最夯的科技話題就是ADAS（先進駕駛輔助系統），宏佳騰將這樣的概念加入最新的CROXERA 6中，獨家開發DAPS（Dead Angle Prevent System）死角預防系統，只要加裝指定款行車紀錄器，就能讓騎士轉彎打方向燈時立即顯示後方影像，立即掌握車後路況，也成為這次新車最大賣點。實際試駕，打方向燈準備左、右轉時，儀表會立即啟動並顯示影像，待車輛轉正之後會與方向燈同時結束，整個過程頗為流暢。

另外，這次CROXERA 6智慧儀表也搭載世界級車用晶片，處理速度較原本CROXERA 5智慧儀表快10倍以上；儀表藍牙傳輸也從4.0升級藍牙BLE 5.0通訊能力，實際試駕的確較先前版本更為穩定快速。為了更加貼近車主的騎乘偏好，專用《CROXERA》APP也提供更為細膩的設定，例如「智慧感應解鎖」功能，車主離開即自動上鎖，接近時也會自動解鎖並閃燈提示，還可以設定感應的距離，這樣的功能目前只在進口豪華汽車才有。

另外，自動上鎖延遲時間有30、60、120秒等選擇，頭燈也可設定延遲關閉，這功能在夜晚回家時特別實用，此外，系統也提供了「住家」與「公司」兩組預設地址功能，可透過Smart按鍵設定，出門上班、下班回家即可輕鬆設定導航。

車尾簡潔有力，排照框右側安裝原廠行車紀錄器。圖／陳大任攝 德國BOSCH 10 ABS雙迴路煞車系統。圖／陳大任攝

CLASS D汽車等級頭燈，超越同級車亮度。圖／陳大任攝 CROXERA 6智慧儀表可顯示車後景象。圖／陳大任攝

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