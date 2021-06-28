試車報告》Audi Q2 35 TFSI S line我潮故我在

宜蘭縣三星鄉：是典型的農業區，物產以三星蔥、上將梨聞名，因應新型態旅遊，這裡有多處休閒農莊與體驗農場，很適合作為全家大小一日遊的地點，圖中Audi Q2 35 TFSI S line（售價176萬元）前方即為三星蔥，後方為稻作。圖／陳大任攝
宜蘭縣三星鄉：是典型的農業區，物產以三星蔥、上將梨聞名，因應新型態旅遊，這裡有多處休閒農莊與體驗農場，很適合作為全家大小一日遊的地點，圖中Audi Q2 35 TFSI S line（售價176萬元）前方即為三星蔥，後方為稻作。圖／陳大任攝

中國時報於2017年試駕全新引進的Audi Q2，當時對其介於掀背與運動休旅之間的跨界格局留下深刻印象，尤其特有的跑車式轉向系統（左右死點僅2圈）搭配1.4L TFSI動力心臟，當時在北宜公路試駕時顯得特別靈活；時隔將近4年，再次開著小改款Audi Q2 35 TFSI S line跑北宜，新的1.5L TFSI動力心臟搭配運動化懸吊，帶來更豐富的操控樂趣。

小改款Audi Q2的外觀顯得更為前衛動感，全新水箱護罩依舊保留quattro進氣孔視覺特徵，LED頭燈造型更為炯炯有神，前、後保桿也強化視覺張力，增添狂野性格。試駕車Q2 35 TFSI S line還加選黑色風格套件（包括保桿、後視鏡及C柱飾板），頭燈亦升級為Matrix LED矩陣式頭燈組，以及215/50 R18 Audi Sport輪圈，彰顯其潮流運動風。 (中國時報 陳大任)

內裝飾板結合氛圍燈。圖／陳大任攝
內裝飾板結合氛圍燈。圖／陳大任攝
中控7吋顯示螢幕。圖／陳大任攝
中控7吋顯示螢幕。圖／陳大任攝
S-tronic七速自手排變速。圖／陳大任攝
S-tronic七速自手排變速。圖／陳大任攝

更多試車報告

試車報告》The New S 500 4MATIC L滿眼的奢華

Ford Ranger運動型大升級 配備再加碼

MITSUBISHI OUTLANDER PHEV 全時四驅 靈動魅力

給社會新鮮人的不敗箴言開運理財專欄
☕訂閱美好新生活 〈樂讀周報〉〈樂讀IG〉 回樂活首頁
工商時報 數位編輯