試車報告》Audi Q2 35 TFSI S line我潮故我在

中國時報於2017年試駕全新引進的Audi Q2，當時對其介於掀背與運動休旅之間的跨界格局留下深刻印象，尤其特有的跑車式轉向系統（左右死點僅2圈）搭配1.4L TFSI動力心臟，當時在北宜公路試駕時顯得特別靈活；時隔將近4年，再次開著小改款Audi Q2 35 TFSI S line跑北宜，新的1.5L TFSI動力心臟搭配運動化懸吊，帶來更豐富的操控樂趣。

小改款Audi Q2的外觀顯得更為前衛動感，全新水箱護罩依舊保留quattro進氣孔視覺特徵，LED頭燈造型更為炯炯有神，前、後保桿也強化視覺張力，增添狂野性格。試駕車Q2 35 TFSI S line還加選黑色風格套件（包括保桿、後視鏡及C柱飾板），頭燈亦升級為Matrix LED矩陣式頭燈組，以及215/50 R18 Audi Sport輪圈，彰顯其潮流運動風。 (中國時報 陳大任)

內裝飾板結合氛圍燈。圖／陳大任攝 中控7吋顯示螢幕。圖／陳大任攝 S-tronic七速自手排變速。圖／陳大任攝

更多試車報告

試車報告》The New S 500 4MATIC L滿眼的奢華

Ford Ranger運動型大升級 配備再加碼

MITSUBISHI OUTLANDER PHEV 全時四驅 靈動魅力