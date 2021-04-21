車輛品牌建立易 存續難上難！

電動車話題熱火朝天，弄得車市氛圍彷彿到了油車就將『被』改朝換代似的，實則，這段油車遞延至電車的過渡期究竟將持續多久，還在未定之天！

手排車回歸 油車熱度未減

遞延歸遞延，仍以油車為主的車市需求多元化卻更趨顯著，曾經被汽車業者揚棄的手排車，近年卻有鹹魚翻身之勢，不僅多家業者積極搶進，且還真的大受歡迎。眼下和泰宣布導入承襲YARIS WRC賽車血統之GR YARIS，搭載專為WRC競技開發1.6升渦輪增壓引擎及6速手排變速箱，最大馬力261匹，扭力高達36.7公斤米，據知首批30台早早預訂一空，日前和泰剛宣布限量預售並公布車價(185萬，多退少不補)，光一個早上就接到逾200張訂單！事實上就手排車而言，另如鈴木Swift Sport、保時捷718 T乃至為歡慶MAZDA建廠百週年特推之MX-5 MT紀念款都屬近年導入的手排名車，顯示當今品味買家對特色型油車的熱愛程度。油車不死，且還未到逐漸凋零地步。

為歡慶建廠百週年，MAZDA特推採用6速手排變速箱之MX-5 MT百週年紀念款。圖／各車廠提供 保時捷718 T Boxster採2.0升水平對臥渦輪引擎搭配6速手排變速箱，0~100Km/h加速僅花5.1秒！圖／各車廠提供

電動車崛起 品牌存續待考驗

最近喜歡就電動車未來發表談話的TOYOTA社長豐田章男又發難了，這次針對的是有意涉足電動車研製的Apple集團，他意在言外地說，既想造車就要有為買家提供40年以上售後服務的準備。直白地說，當今之世，造車已非難事，問題在如何生存並且可大可久。最近大陸高合汽車發表的全新豪華電動休旅Hiphi X引發極大迴響，按說換了20年前誰敢相信一個私人企業竟能造得出一輛如此炫麗又富工程質感的SUV，更別說還賦予專屬展翼門進出系統、可編程智能大燈等亮眼裝備，且頂級版80萬人民幣售價亦頗具競爭力，雖是好的開始，卻也存在如何擴增經銷通路、如何做好售服、如何獲利、如何擴張車系等一系列問題。是的，現在業者進入四輪車市場門檻確實不高，該有的底盤、引擎、懸吊、電控等組件全球到處都買得到，甚至連負責做全車整合的專業公司也有，但一家車輛公司的存續卻是茲事體大，開創品牌看似容易，但燒起錢來可也驚人無比，別說數百億台幣建立品牌不易，就算拿得出百億美金也未必穩贏，看看特斯拉燒了多少億美金，這家年輕的電動車廠迄今只能說成功建立橋頭堡而已，能否傳之久遠還猶未可知呢。

大陸高合汽車新推豪華電動休旅Hiphi X雖有好的開始，但後續卻存在如何做好售服、如何獲利、如何擴張車系等問題。圖／各車廠提供 SUZUKI Swift車系本就以跑格風采取勝，為此金鈴汽車特別導入更具操控特色之手排版Swift Sport。圖／各車廠提供

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