Mercedes-Benz S 450 4MATIC L 會飛的水牛穿巷過彎都靈活

去年9月，Mercedes-Benz於德國發表全新一代S-Class（車型代號W223），如果從品牌的旗艦房車史來看，最早可回溯至1903年的Mercedes-Simplex 60 PS，而車名首度出現「S」的是1954年發表的220 a／220 S／220 SE。賓士詮釋豪華旗艦房車已有上百年經驗，國人還賦予它相當接地的暱稱「水牛」，近期試駕S 450 4MATIC L，可感受廠方精準掌握新科技與傳統豪華的平衡點。

試駕車長超過5.2m，品牌將後軸轉向系統列為標配，讓迴轉直徑可較未配備車款縮短近2m，這不只對司機來說是相當實用的配備，車主自駕時也更為輕鬆省力，再搭配新一代自動停車輔助（已能辨識停車格線）功能，實際在停車場操作平行、倒車及車頭向前等各種模式，中控螢幕可清楚顯示車輛周遭情況，車輛接手自動停車的動作也相當順暢，讓人非常驚豔。

這套後軸轉向系統在時速20km/h以下時，後輪最大轉向角度可達10度，帶來極佳的停車與巷弄穿越能力，在狹窄範圍移動有如螃蟹橫行，但高速行駛時，不但能讓變換車道更加靈活，中速域的山路上也很靈活，這次試駕特意途徑狹窄多彎的102甲及106縣道，3.0L引擎提供367hp/500Nm最大動力輸出，搭配9速手自排，不但換檔順暢，在必要時又能提供充足的動力，有時會忘了正開著一台重量接近3噸的龐然大物，像隻會飛的水牛。

後軸轉向系統可大幅增加轉向靈活度，如圖可見前輪向左、後輪向右轉向。圖／陳大任攝 智能停車輔助含360度環景攝影系統可顯示行車路徑，並方便駕駛者掌握周邊路況，藍色「U」型為偵測範圍，會改變形狀提示駕駛。圖／陳大任攝 12.8吋中控螢幕在導航模式下，會以擴增實境（藍色魚骨）視覺效果指引路線。圖／陳大任攝

12.3吋儀表可顯示臨近車輛、提示與前車距離，背景圖也會隨進入隧道而改變。圖／陳大任攝 儀表控台設計捨去實體按鍵，先前於中央鞍部的手寫板也取消，增加置物機能，滑開中央鞍座上蓋，內有置杯架及手機無線充電板。圖／陳大任攝 可獨立調整左右座位的風量、風向和溫度。圖／陳大任攝

內裝以真皮、胡桃木與金屬相搭，後視鏡調整為電容式，座椅調整也換上新式觸控鈕。圖／陳大任攝 Mercedes-Benz S-Class融合前衛的科技與精緻豪華的內裝，提供S 350 d、S 350 d L、S 450 4MATIC L（見圖，即試駕車）、S 500 4MATIC L等車款，售價分別為446、511、620、741萬元起。圖／陳大任攝

(中國時報 陳大任)

延伸閱讀

大型豪華旗艦到位

休旅新車進化登場 車身更大、性能更優、更具休閒風

MPV正風行 載人載物變化多