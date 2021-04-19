Mercedes-Benz S 450 4MATIC L 會飛的水牛穿巷過彎都靈活
去年9月，Mercedes-Benz於德國發表全新一代S-Class（車型代號W223），如果從品牌的旗艦房車史來看，最早可回溯至1903年的Mercedes-Simplex 60 PS，而車名首度出現「S」的是1954年發表的220 a／220 S／220 SE。賓士詮釋豪華旗艦房車已有上百年經驗，國人還賦予它相當接地的暱稱「水牛」，近期試駕S 450 4MATIC L，可感受廠方精準掌握新科技與傳統豪華的平衡點。
試駕車長超過5.2m，品牌將後軸轉向系統列為標配，讓迴轉直徑可較未配備車款縮短近2m，這不只對司機來說是相當實用的配備，車主自駕時也更為輕鬆省力，再搭配新一代自動停車輔助（已能辨識停車格線）功能，實際在停車場操作平行、倒車及車頭向前等各種模式，中控螢幕可清楚顯示車輛周遭情況，車輛接手自動停車的動作也相當順暢，讓人非常驚豔。
這套後軸轉向系統在時速20km/h以下時，後輪最大轉向角度可達10度，帶來極佳的停車與巷弄穿越能力，在狹窄範圍移動有如螃蟹橫行，但高速行駛時，不但能讓變換車道更加靈活，中速域的山路上也很靈活，這次試駕特意途徑狹窄多彎的102甲及106縣道，3.0L引擎提供367hp/500Nm最大動力輸出，搭配9速手自排，不但換檔順暢，在必要時又能提供充足的動力，有時會忘了正開著一台重量接近3噸的龐然大物，像隻會飛的水牛。
(中國時報 陳大任)
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