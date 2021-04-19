車市競爭風雲色變，對手間往往因為各自大改款期程不同，「新車」雖有話題優勢搶鮮，但「現車」仍可藉由增加配備或是微調外觀反擊，隨著Mercedes-Benz S-Class系列大改款上市，眼前Audi A8系列、BMW 7系列、LEXUS LS系列和PORSCHE Panamera系列新款車也全數到位，大型豪華旗艦車市呈現全面競爭態勢。

百年工藝融入門飾板

為了滿足金字塔頂端消費客層用車需求，大型豪華旗艦不僅要安全、舒適，更要豪華、霸氣，最新的科技、最好的材質、絕佳的做工，好料滿滿、一應俱全，集品牌所有優勢於一身，才能呼應車主尊榮的身分。例如BMW 7系列將傲視車壇的Carbon Core碳纖維車體結構，隱藏在恢弘大器的車身外觀內保護車主；LEXUS則以職人細緻工法將日本百年工藝融入門飾板中，再次突破奢華境界。

再以安全科技為例，大改款之後的Mercedes-Benz S-Class系列首度導入後座安全氣囊，PRE-SAFE主動側撞防護功能也再進化，當車輛偵測到即將發生側面碰撞時，除能瞬間將椅背側墊氣囊充氣，更結合E-ACTIVE BODY CONTROL進階主動車身控制系統，能在1秒內提高車身最多8公分，以車體底板吸收撞擊力道來減緩施加在乘客身上的作用力。

增主動待援輔助系統

Audi A8車系今年新增主動緊急待援輔助系統，能在駕駛者處於需要緊急醫療而無法駕駛車輛的情況下，依不同程度啟動反應。第一階段先以文字、發出聲音、煞車震動、重度緊急煞車震動、駕駛座安全帶發出震動等方式提醒駕駛者；第二階段在緊急煞車時會閃爍警示燈提醒其他用路者閃避，車內安全帶同時會束緊並自動關閉車窗、天窗；第三階段是車輛停止後，會自動排入P檔、解鎖車門、室內燈開啟，並傳送緊急通話。

豪華旗艦靚品看這裡Audi A8車系今年導入主動緊急待援輔助系統，當駕駛人處於需要緊急醫療而無法駕駛車輛的情況，車輛能適時提供駕駛者更全面的安全防護。車系並新增A8 55 TFSI quattro汽油短軸版，售價429萬元；原A8 L 55 TFSI quattro Premium加配自動停車輔助系統plus，售價559萬元。圖／陳大任攝 豪華旗艦靚品看這裡A8 L 55 TFSI quattro Premium後座配有5.7吋OLED顯示螢幕的智聯控制平板。圖／陳大任攝

豪華旗艦靚品看這裡BMW 7系列Exclusive Edition層峰旗艦版擁有傲視車壇的超輕量化Carbon Core碳纖維車體結構，全車使用觸感細緻柔軟的頂級Nappa真皮座椅， 依不同動力、配備提供730i、730d、740i M Sport、740Li、750Li xDrive等5款選擇，售價分別為418、428、508、548、678萬元。圖／汎德提供 豪華旗艦靚品看這裡BMW 740Li及750Li xDrive搭載能展現遼闊星空的Sky Lounge全景式電動玻璃天窗。圖／汎德提供

豪華旗艦靚品看這裡LEXUS LS 500h有頂級、F-SPORT、旗艦及旗艦（KIRIKO飾板）、旗艦（西陣織飾板）等5款選擇，售價分別為475、475、500、550、550萬元。其中西陣織（NISHIJINORI）飾板採用日本京都西陣地區、500年歷史的傳統織布技術，以手工紡織、複雜花紋及細緻質感聞名。圖／陳大任攝 豪華旗艦靚品看這裡LEXUS將西陣織融入LS 500h門飾板中，花紋圖案取自月色及Moonlight Path意境。圖／和泰汽車提供

(中國時報 陳大任)

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