休旅新車進化登場 車身更大、性能更優、更具休閒風

國內休旅風氣升溫，消費者購車考量已不只要舒適、安全，還要有更好的載運機能，更富樂趣的駕馭感受，有一些越野脫困能力的更是大加分。最近有好幾款新車上市，包括車身尺碼放大的SUBARU Outback、性能及油耗表現更佳的VW Tiguan，以及變得更具休閒風格的福斯商旅Caddy Maxi。

相較其他新車，福斯商旅Caddy Maxi變化最大，前代車款的外型、性能都以實用為主，後輪採載重性能優異的簧片式，但犧牲部分舒適，商用的色彩較濃；但這一代Caddy Maxi則採用全新車體，離地高降低15mm，行李廂底板高度降低22mm，連座椅椅面的高度也降低了，再搭配數位化儀表及IQ.DRIVE智能駕駛輔助系統，更能兼顧消費者工作、休閒的使用需求。

SUBARU Outback採用BOXER水平對臥引擎、SAWD對稱式全時四輪驅動系統等核心科技，更首度搭載SGP全球模組化底盤、導入符合Level 2自動駕駛技術的EyeSight 4.0智能駕駛安全輔助系統，發表會前已衝出300張預接單。

台灣福斯昨發表Tiguan全車系，並首度引進Tiguan R，車系售價自109.8萬元的Tiguan 280 TSI Life（接單生產）至202.8萬元的Tiguan R，創下發表會前拿到破千張訂單佳績，Tiguan R占比更高達20％。

福斯商旅The All-New Caddy Maxi接單價128.8萬元起。圖／福斯商旅提供 首度引進國內的VW Tiguan R，售價202.8萬元。圖／台灣福斯提供

(中國時報 陳大任)

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