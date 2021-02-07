豪華車概念店 五感體驗

豪華汽車品牌往往予人遙遠的距離感，但隨著新世代消費族群興起，除了持續強化既有服務據點外，越來越多品牌選擇進駐百貨、商場來貼近消費者，不僅可近距離賞車，相關精品、服飾也成為最容易擁有的汽車商品。

保時捷經銷商尚騰汽車集團投資7500萬元闢建「台南保時捷都會概念店」進駐南紡購物中心二館。執行長吳睿弘表示，看好大台南區域，因而布局南台灣頂級豪華車市場，提供消費者一個結合保時捷創新科技互動式體驗、同時融入南台灣人文風情的優質賞車與售後服務環境。

尚騰汽車集團插旗台南府城，投資7500萬元進駐南紡購物中心二館闢建「台南保時捷都會概念店」。圖／尚騰汽車集團提供

入口處的主題展區能依據不同需求改造為各種風貌。圖／尚騰汽車集團提供 保時捷都會概念店配置最先進新穎的VR科技產品體驗亮點。圖／尚騰汽車集團提供

世界第一台IoT「物聯網商用手沖咖啡機」。圖／尚騰汽車集團提供 米其林一星認證「世界最佳甜品師Patrizia di Benedetto」與台南保時捷的獨家跨界合作。圖／尚騰汽車集團提供

賞車順道添行頭

吳睿弘表示，台南保時捷都會概念店是全球第一座採用保時捷最新Studio概念店設計，內部配置最先進新穎的VR科技產品體驗亮點，消費者可以利用軟體選擇車型、車色、配備打造出一台屬於自己的保時捷，另外，這據點也提供各式精品服飾，消費者可在此挑選高品質的服飾，而且和汽車一樣享有保固。

有別於近年流行的快閃店，吳睿弘表示，這裡是以正式據點方式營運，並且完全融入購物中心場域，民眾很自然地就能走進來賞車，還可品嘗到世界第一台物聯網手沖咖啡沖泡的咖啡，厲害之處是咖啡機透過雲端連接遠在日本的世界冠軍咖啡師，並依照咖啡師手法沖泡，在台南就能享用世界冠軍手沖咖啡。此外，另與義大利知名甜品店「bye bye blues」、歐巴黎和名奇等台南在地業者合作，在店內品嘗與國際接軌的時尚甜點。

輕鬆逛展品咖啡

中華賓士星勢力概念店展出Mercedes-Benz熱門車款。圖／中華賓士提供 中華賓士星勢力概念店引進雀巢推出的We Proudly Serve Starbucks「星巴克咖啡服務」。圖／中華賓士提供

Mercedes-Benz經銷商中華賓士近日也打造一座「星勢力概念店」，除了將賓士三芒星logo設計導入創作，牆面椎體也以特殊三芒星開口方式，由點、線、面到立體產生視覺焦點，讓來賓能品味展區工藝與車體美學的巧妙融合。現場運用新科技設置觸碰式數位電子看板，提供民眾互動諮詢，藉由Intelligent Drive智慧駕駛輔助系統操作來了解Mercedes me操作方式。店內特別引進雀巢We Proudly Serve Starbucks星巴克咖啡服務，採用瑞士原裝進口咖啡機搭配星巴克咖啡豆，提供與星巴克門市相同的高水準咖啡飲品。

Audi經銷商奧迪豐仕汽車於台北大安設立「Audi都市概念展間」，不僅跳脫既有展間陳列框架，採取可靈活調整展示空間的格局陳設，讓車輛展區可輕鬆轉換為其他活動之用，門口還有公共區域可視需求彈性擴充轉變為戶外展覽空間，讓消費者能更貼近Audi產品。 ( 中國時報 陳大任)

全台首座Audi都市概念展間。圖／Audi Taiwan提供 高質感家具營造出明亮寬闊的視覺感受。圖／Audi Taiwan提供

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