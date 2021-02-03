試車報告》嗆辣之必要 NISSAN NEW JUKE駕趣享樂版

新世代英倫潮旅NISSAN NEW JUKE預售個把月訂單即破200張，顯見個性化休旅買氣之旺！裕隆日產汽車導入之NEW JUKE款式涵蓋英倫版、駕趣版、駕趣享樂版，試駕者為最頂級之駕趣享樂版。

試駕當天寒流來襲，但面對剛拿到手的NISSAN NEW JUKE，內心卻升起一股熱血，這車造型未免太惹火了！NEW JUKE一大改變在賦予作為NISSAN家族語彙的V-motion 2.0水箱護罩，整體設計和線條大膽奔放，最精采的是LED日行燈沿著寬大鍍鉻V-motion向葉子板伸展，獨立頭燈連燈具造型都別樹一格；大膽設計線條更從車側的硬朗肌理連貫到車尾，實在有夠顛覆！試駕車所採同級唯一19吋雙色切削鋁圈也嗆辣，感覺整車設計面面俱到，就是要惹眼！

試駕車採同級唯一19吋雙色切削鋁圈，既然嗆辣又惹眼。圖／于模珉

6/4分離式後座利於放置高爾夫球筒等長型物件。圖／于模珉 Monoform一體式跑車化座椅頭枕上可見內建其上的BOSE PERSONAL PLUS環繞音響喇叭。圖／于模珉

精緻內裝充滿豪車質感

進到NEW JUKE車內，說真的，無論視覺、觸覺就是豪華進口跑車質感，除了承襲GT-R跑格的三環式出風口、迎賓氣氛燈，讓記者最有感的是那Alcantara麂皮內裝，控台乾脆整面都是，真的好喜歡！既是跑格設定，當然要趕快試坐，其注意到，方向盤前特採7吋全彩數位駕駛儀錶，讓資訊讀取更直覺且快速；三環出風口上即屬全車系標配的8吋智慧影音多媒體螢幕，內建有Apple CarPlay與Android Auto智慧手機連結；試駕車還有個豪華好物是同級唯一BOSE PERSONAL PLUS環繞音響，8支揚聲器涵蓋高音及低音喇叭，有了它，NEW JUKE當然更具身價。

NEW JUKE充滿專屬跑格的控台。承襲GT-R三環出風口上為全車系標配8吋智慧影音多媒體螢幕。圖／于模珉

NISSAN首次搭載1.0升渦輪引擎，20.4公斤米扭力於1,750-3,750rpm即可達峰值，平均油耗17.6 Km/L。圖／于模珉 試駕車標配AVM 360度環景影像監控系統。圖中可見控台上之Alcantara麂皮。圖／于模珉

全面防護標配NIM智行科技動力搭載NISSAN首次導入1.0升三汽缸渦輪增壓引擎，搭配濕式雙離合器變速箱附7速自手排，最大馬力近117匹，而20.4公斤米扭力則於1,750-3,750rpm轉速域就可達峰值，以NEW JUKE中小型潮旅車重，駕馭此車簡直如魚得水，特別高速公路多次嘗試再加速都特感順暢過癮。想更有操控感，就得多用那賽車級換檔撥片，尤其別忘了鍵入sport駕駛模式，保證讓你熱血澎湃！最驚人的是其平均油耗可達17.6 Km/L，而且，連稅金也省。這種敢強調駕馭的車，剛性都很強，NEW JUKE車體鋼材係數最高就達1,500 Mpa。並且還標配『NISSAN INTELLIGENT MOBILITY智行科技』，你想得到的主動安全科技它都有，就連AVM 360度環景影像監控、MOD移動物體偵測、後方車側警示、DAA駕駛注意力警示等系統也都有，不僅設計注意細節，就連安全也面面俱到。

NEW JUKE大膽顛覆的線條從車側硬朗肌理連貫到車尾！圖／于模珉

基本規格表

車 型：NISSAN NEW JUKE駕趣享樂版

引擎型式：直列三缸汽油渦輪增壓

排 氣 量：999c.c.

變 速 箱：濕式雙離合器變速箱附7速自手排

最大馬力： 116.9ps/5,250rpm

最大扭力：20.4kgm/1,750-3,750rpm

參考售價：93.9萬元

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