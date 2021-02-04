試車報告》更增豪華度 21年式MAZDA CX-30旗艦進化型

馬自達革新跨界跑旅MAZDA CX-30，已是該廠僅次CX-5的暢銷車系主力，全新年式CX-30配備增加，款式包含尊榮型、頂級型、旗艦型、旗艦進化型，試駕者為最頂級之旗艦進化型。

馬自達立足車市場最厲害處在於，廠牌非屬高級車定位，但內外質感都走高級化路線，好配備也敢用。21年式CX-30仍以其KODO魂動語彙帶動整車暢快造型，車身線條由網狀水箱罩向後延伸，展現自我風格的穩重氣質，拍照時恰有側光射過來，正好瞧見光影在車身呈現的流動曲線。

頂級座艙 便捷操控好就手

新年式CX-30座艙俐落又簡約，車內皮質配件裁切與車縫線均頗具細膩質感。試駕車為車系最頂級，因此特採真皮座椅，駕駛座升級8向電動調整附電動腰靠與記憶功能；8.8吋中央資訊顯示幕位置適中，透過設在鞍座上的MAZDA CONNECT旋鈕操作算很便捷，已然是馬自達配備上的一個競爭優勢；為強化產品力，試駕車特升級採用BOSE頂級環繞音響外加12支揚聲器，算是大大加分。但要說我的最愛，當屬試駕車標配的前擋投影式全彩抬頭顯示器，不僅更利於操駕和安全，也算一種駕馭質感的提升！此車基本行李廂容積422公升，後座躺平後則可擴增至1,424公升，試駕車還有個好東西是電動啟閉尾門，更增其做為休旅車的載物便利性。

座艙俐落簡約，8.8吋中央資訊顯示幕位置適中，圖中可見螢幕已連上Apple CarPlay。圖／于模珉 6/4分離後座全躺平後行李廂容積可擴增至1,424公升，試駕車還多標配了電動啟閉尾門。圖／于模珉

試駕車標配18吋銀灰鋁圈。圖／于模珉 2.0升SKYACTIV-G直四汽油引擎最大馬力和扭力值各達165匹及21.7公斤米，平均油耗15Km/L。圖／于模珉

安全完備 先進科技全標配

動力採2.0升SKYACTIV-G直四汽油引擎，最大馬力165匹，峰值扭力21.7公斤米，換檔算很線性，以此車1,408公斤車重，老實講以其性能還算足用，雖然中段加速引擎嘶吼聲較大，但勁道還是跟得上來。這次試駕車特增方向盤換檔撥片，可別認為性能數據不是太高，這次試車偶或排入手排模式操駕，倒也樂趣橫生！至於主動安全裝置，新年式CX-30算是挺完備，全車系連全速域車距控制巡航系統(MRCC)都是標配，這次趁年式轉換，全車系新增巡航模式車道維持輔助系統；旗艦型以上則是標配倒車煞車輔助、後車盲區煞車輔助及360度環景輔助等系統，安全防護又更進階了。

和車頭燈造型相呼應的尾燈組，搭配與尾窗合成一氣的後擾流尾翼，這個車尾夠正。圖／于模珉

基本規格表

車 型：21年式MAZDA CX-30旗艦進化型

引擎型式：SKYACTIV-G直四汽油自然進氣

排 氣 量：1998c.c.

變 速 箱：6速SKYACTIV-DRIVE手自排附運動化模式

最大馬力：165ps/6,000rpm

最大扭力：21.7kgm/4,000rpm

參考售價：109.9萬元

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