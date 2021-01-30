買二手車有技巧 根據「四三二一法」砍價

隨著汽車更新換代速度的加快，二手車備受青睞。很多買不起或不願意買新車的人紛紛把目光投向了二手車市場。二手車市場由於其經濟優惠的特點而被大家所廣泛接受。但是如何從眾多的二手車中選出一輛價格合理、性能可靠的愛車呢？事前做足功課是必不可少的。

一、便宜不是最主要的

不要貪圖便宜，有時候也需要多出幾萬塊錢買輛可靠的車子。買車前務必要貨比三家，了解大概同車款、年期的車價，若價錢差別太大就要小心，很可能是因車子有嚴重問題而令車主或車行割價求售。謹記「便宜沒好貨」、「一分價錢一分貨」，並盡量找一家有信譽或朋友同事介紹的車行。

眾所周知，買車時標出來的價格都是有點「虛」的，並非最終的成交價，商家們已經預留了一定的空間讓消費者砍價。而且車行或經銷商有時會搭售一些清潔產品、座椅套、車體保護或其他一些汽車產品，所以砍價和拒絕不需要的物品是買車時必須要記著的。如果你看中了某一款車型，可以對比其他二手車賣場，適當突出此車的缺點，放大別的車型優點，一邊「合理」的把價錢壓低，但是切記不要舉同一個市場的不同車行作對比。

另外，二手車價值就是人們常說的設備殘值，常用的計算辦法是「四三二一法」（此法不考慮實際里程數，僅考慮使用年限，不太適合自用車，而較適合計程車等類似的商運車），即第一、二、三、四年分別耗用設備總價值的十分之四、三、二、一，買車時可以根據這個方法砍價。對於搭售的東西，覺得不必要的你大可以拒絕，更沒必要為之付費。這些東西可以以後慢慢添購，不必急於一時。

二、全方位檢查車輛

待賣的二手車大都外觀嶄新，一般人僅從外表上無法判斷車子的品質，所以全方位檢查車子的整體狀況才是最重要的。

車主在檢查車子的時候，首先要整體查看一下車子，對車輛的保養狀況得出一個總體的看法，認真查看汽車保養紀錄，了解汽車零件是否得到了及時的更換並要求提供技術檢測報告。

第二，觀察車門邊框和車窗密封條是否噴過漆，再檢查機蓋下的車架焊接點，原來的焊接點平滑細小，後加的焊接點粗糙、不規則，如果出現了這種焊接點，就需要仔細詢問一下原因。

第三，注意察看輪胎磨損程度，車胎的磨損程度能反映出車的使用頻繁程度。

第四，注意車身磨損狀況，觀察擋泥板的邊緣以及車軸處，看機件磨損與鏽蝕的程度，或者察看排氣管外端，檢查其陳舊或生鏽的程度。

第五，注意引擎運轉情況：察看引擎外觀，仔細檢查有無漏油漏水的痕跡；啟動引擎，聽是否有異響，如有低沉的「隆隆」聲，可能是引擎的軸承壞了；觀察排出氣體的顏色，假如排出的氣體是半透明的淡灰色，說明引擎工作狀況良好，如果是藍色，說明引擎已十分疲勞。

第六，要檢查車身底盤，查看車底是否有嚴重被刮的痕跡，查看避震器是否更換過或有漏油現象。按下汽車的每一角檢查避震器，鬆手後跳動後不多於兩次，說明該車避震器性能良好。另外，還要對二手車的漆面、廂內狀況仔細檢查，記住任何部位的損傷都可能讓一部車的壽命提前結束。

三、量力而買

買車前先衡量自己的財務狀況及還款能力，只要提出貸款申請，銀行及財務公司就會調查車主的財務狀況，決定是否提供貸款。

四、試車前問清楚

試車前要問車行，萬一試車時發生意外，修理費由誰負責。一般而言，若嚴重損毀者，試車顧客可能要將車子買下，若發生小意外，顧客只需付車輛修理費用。另外，還要記下車身號碼及引擎號碼，以便日後驗車及取車時檢查，避免魚目混珠。

五、看清楚合約條文

找到滿意的車型和合適的價位，交付押金前一定要看清楚車行的合約條文。銀行在核發貸款前都會先調查車輛是否是賊贓、失車或曾嚴重撞毀，若符合上述任意一項，銀行不會接受貸款申請的。也就是說，車輛出身必須清白，買車前一定要搞清楚車行或原車主賣車的原因和車子的駕駛違規情況。

車輛過戶是買賣過程中必不可少的一個手續，所以進二手車市最好與正規有實力且信譽較好的車行進行交易，對車市中各類閒雜人員切不可輕信。舊車交易充斥著很多騙術，一些人拿沒牌車套牌來賣，手續不全或者使用假牌、假證、欠費的舊車也並非個別。一定要仔細檢查車價、付款年期、貸款利率等，車行是否免費提供小小零件的更換、翻新，檢車後車輛不合格是否退還訂金等，合約一旦簽訂就不能違約，雙方都要履行合約內容。

專家建議：仔細檢查，小心為上。

由於二手車市場雜亂，什麼車子都有，例如事故車、組裝車、改裝車、報廢車等，所以一定要仔細檢測車輛的外形和所有內部儀器。

事故車，即有過較大創傷的車。分辨事故車首先從觀察外表入手，看有沒有嚴重的外殼變形或大梁變形。

組裝車，顧名思義就是將一台整車拆散後再重新組裝。

改裝車有很多種，通常不是指所謂的改裝馬力或者其他配件升級的車輛，而是指私自或非法改顏色、改車號等來蒙蔽消費者的車。改顏色、改車號的車在車檢、過戶時是不能通過的。

報廢車即在規定的車輛使用年限裡，即將到期或已經過期的車。可根據車輛的出廠日期或上牌日期判斷，最好到原廠牌公司查詢落實清楚。 總而言之，二手車市場只有練就一雙火眼金睛才會買到稱心如意的好車。

(本文摘自崔英勝、吳為著《單身經濟學：就算情場失利，我財務上比誰都得意》， 崧燁文化提供)



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