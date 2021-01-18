台灣捷豹路虎日前發表最新一代LAND ROVER DEFENDER，品牌在去年底安排媒體搶先試駕，一般車輛在高速公路上使用定速並不稀奇，但DEFENDER卻能藉由ATPC全地形行進控制系統，讓車輛在越野環境下定速前行，駕駛人只要控制好方向盤，即可從容跨越陡坡、坑洞、泥沼、礫石等各式地形障礙，讓人驚豔於LAND ROVER的越野科技。

想擁有得等到6月

LAND ROVER DEFENDER首波導入110車型包含2.0L I4 P300 HSE汽油動力以及3.0L I6 D250 SE柴油搭配MHEV輕油電混合動力兩款，售價分別是267、300萬元起，品牌同時還提供Explorer Pack探險家、Adventure Pack冒險、Country Pack鄉村與Urban Pack都會等4款套件。業者透露，首批160台2.0L汽油版在發表會前就已經賣完，想買的車迷只能等到6月，但好消息是，3.0L柴油版也會一起到港。

LAND ROVER最早推出HDC陡坡緩降控制系統，這套技術可以讓車輛在凹凸不平、既溼又滑的斜坡上，讓車輛保持穩定的速度下坡，即使一般人也能輕鬆駕駛克服惡路；在最新的DEFENDER上，LAND ROVER又賦予它ATPC全地形行進控制系統，它整合了Terrain Response 2第二代全地形反應系統、360度3D環景顯示系統與360度停車輔助系統、水深偵測與ClearSight對地視野，以及ClearSight電子車內後視鏡，除了會自行越野脫困，更能讓駕駛者利用透視底盤功能察看車底情況，控制輪胎位置、角度，來調整行進方向。

ATPC功能一鍵搞定

操作時，連續按2下位於中控台「陡坡緩降」功能鍵，車輛就會進入ATPC功能的待命狀態，同時，儀表板會出現1個綠色光條，駕駛者只要運用平時設定定速的方式來調整車速，系統可提供1.6-30km/h的速度設定範圍，設定好速度後（綠色光條會同步依駕駛設定顯示），只要放開煞車，車輛就會以預設的速度前進，駕駛者只要控制方向，車輛在越野時會自動控制煞車和油門前進，中途若踩下煞車就如解除定速一樣會解除ATPC功能，相當方便。

，多處採用散發粗獷風格的外露式鉚釘，以及耐磨織品內裝材質與防水橡膠地板等。圖／台灣捷豹路虎提供

車身長寬高為5018x2105x1967mm，最大涉水深度可達900mm。圖／台灣捷豹路虎提供 進入角38°、穿越角28°、離去角40°、離地高度291mm。圖／台灣捷豹路虎提供

拖曳能力達3500kg，選配拖車設備即可連接尾車拖車。圖／台灣捷豹路虎提供 新一代LAND ROVER DEFENDER就像iPhone手機一樣，外觀圓潤極簡，但是功能一樣不缺，甚至更好，是台在細節處都要求兼具實用與美感的越野車。圖／台灣捷豹路虎提供

(中國時報 陳大任)

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