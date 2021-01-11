試車報告》速霸陸Forester會認主人

眼前這台配備Driver Monitoring System（DMS）智能駕駛警示系統的2021年式SUBARU Forester不僅會認主人，當主人坐上駕駛座，系統馬上調整好座椅和後視鏡角度，空調也設定在主人最習慣的溫度，既智慧又貼心。

DMS智能駕駛警示系統除了結合專注力警示、疲勞駕駛偵測警示與行車安全相關的功能外，還具備個人化智慧臉部辨識功能，設定方式簡單，只要調整好坐姿、後視鏡角度和空調溫度，再切換進入駕駛者掃描程序選單，大約3至5秒即可完成，接著只要挑選個人專屬圖案並命名即完成。

這套駕駛習慣的設定過去多記憶在遙控器裡，但SUBARU不僅提供遙控器記憶還整合進車內系統，即使遙控器不做設定，DMS依然會分辨駕駛者，而且最多有5組，例如前次是先生開車，但這次換老婆駕駛，只要老婆一坐上駕駛座，DMS就會將原本先生的駕駛環境改成老婆的。記者實測，整個過程在眨眼之間完成。

左方綠色眼睛圖示顯示DMS執行中。圖／陳大任攝 DMS可記憶5組人，並設定名稱及專屬圖案。圖／陳大任攝 倒車時，除顯示車尾距離外，同時顯示車輛前方盲點區域。圖／陳大任攝 DMS會和主人打招呼。圖／陳大任攝

(中國時報 陳大任)

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