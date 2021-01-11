試車報告》輕越野衝過泥濘路 多元駕馭模式真厲害

跨界休旅車正夯，讓人想開去天涯海角拓展視野，但其實絕大多數車款都不具備越野能力，反而限制了車主的行動力。近期HYUNDAI和Ford不約而同推出新世代跨界休旅車，透過先進的多元駕馭模式，讓車輛增加越野脫困能力，雖然還是無法跟正規越野車相比，但已強過眼前許多運動休旅車。

中小型休旅車發展快速，2016年市占率才2％，不到5年的時間已成長超越中型房車，占比高達24％。業者觀察，這級距消費者除了原本追求實用、安全和經濟性的家用需求之外，也逐漸吸引另一群注重外型、喜好戶外活動的消費者，還包括許多想要一台車身小、好開又好停、想去哪即可隨時出發的女性族群。

HYUNDAI VENUE 無懼泥砂地

本報去年試駕HYUNDAI首部跨足國產小型運動休旅車市場的VENUE，對其迷你輕巧的車身、時髦搶眼的外型，尤其靈活的操控特性留下不錯評價，但印象更深的是品牌為了展示VENUE的脫困能力，使用示範越野車越野能力的滾輪道具。

一般情況下，只要是車輛驅動輪開上去，除非是防滑系統或是差速器鎖定的狀態下，才有機會脫離滾輪，這和車輛陷入爛泥、細砂或礫石堆的情況很像，也就是如果車輛沒有絕佳的控制科技，車輪只會不斷空轉而失去抓地力，這就是俗稱的「陷車」。實際試駕，當VENUE除了一般、經濟、運動外，還有適合戶外輕度探險的雪地、泥地和砂地等6種進階多重駕馭模式，VENUE上了滾輪後，輕踩油門就立刻感受前輪已打滑，但系統很快介入，讓車輛可以駛離滾輪。

VENUE是HYUNDAI首部跨足國產小型SUV市場的重磅車款，去年9月上市，短短3個多月熱銷2722台，提供GLA、GLB、GLC等3款選擇，售價自65.9萬元起。圖／南陽實業提供

VENUE配備多重駕駛模式，功能旋鈕位在排檔座後方，除了一般（NORMAL）、經濟（ECO）、運動（SPORT）外，還有適合戶外輕度探險的雪地（SNOW）、泥濘（MUD）和砂地（SAND）等共6種進階多重駕馭模式。圖／南陽實業提供 儀表中央顯示目前的駕駛模式為雪地模式。圖／南陽實業提供

當前輪發生空轉，系統會介入控制。圖／南陽實業提供 當前輪取得抓地力時，即可帶動車輛脫困。圖／南陽實業提供

Ford Focus Active 防滑懂脫困

日前福特六和發表Ford Focus Active，除了提供標準、節能及運動等模式外，也具備防滑、簡陋路面的駕馭模式，例如在「溼滑模式」下，車輛會調整油門踏板，讓出力較不激進，TCS循跡控制防滑系統則會降低車輛的側滑容許值，ESP電子式車身動態穩定系統適時介入，以達到避免轉向不足與車輛側滑的問題。

另外，若遇到更糟的路況，可轉換到對付砂、雪、溼泥的簡陋路面模式，系統會調節油門踏板出力，ABS防鎖死煞車系統會提高輪胎滑動的容許值，TCS循控制防滑系統會提高輪胎空轉容許值（藉由空轉來甩去輪胎上的雪、砂或溼泥），ESP電子式車身動態穩定系統亦會降低介入時機，以提高脫困能力。

福特六和特別為Focus Active開闢一個體驗場域，實際試駕時，令人驚豔的是在溼泥地上越野能力，尤其在進入有深度落差的泥坑時，Focus Active的表現可說有如士兵匍伏前進，一下子就駛離了爛泥坑洞，另在溼滑的草地上則更可加速駛離，車輛會隨抓地力變化並配合方向盤修正轉向而甩來甩去，非常有趣。

駕駛模式切換按鍵（左上角）。圖／福特六和提供 儀表顯示駕駛模示為「簡陋路面模式」。圖／福特六和提供

大扭力輸出，輪胎快速甩掉塞在胎紋內的泥砂。圖／福特六和提供 穿越高低落差坑洞時，後輪會翹起。圖／福特六和提供

(中國時報 陳大任)

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