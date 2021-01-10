電動車銷量年增8成 進入戰國時代

雖然去年燃油車加油量上升，但電動車在台將進入「戰國時代」。奧迪、保時捷等傳統豪華車廠加入後，接受度與買氣大幅成長，以奧迪e-tron為例，上市首月就掃光80台配額，下批要等4月；保時捷Taycan更在上市前累積上千台訂單，唯受限配額與船期，最久恐花上一整年才有辦法交完車。

過往國內電動車年銷量都只有三位數，近兩年隨特斯拉平價電動車Model 3開始交車，銷量出現井噴式成長。據監理所資料，2019年全台乘用電動車銷量3416輛，去年增至6271輛，成長高達8成，其中特斯拉就占5819台。

台灣奧迪公關經理黃南瑄說，推估今年還是特斯拉交車量最大，不過在各豪華車廠純電車款陸續上市，市場將出現質變，一是車主有更多電動車可以比較，代表對電動車的購買意願會提高，二是過往的豪華車車主，會更願意嘗試開電動車，因信賴度增強。

像是被譽為「特斯拉殺手」的保時捷電動跑車Taycan去年底上市，挾著保時捷跑車的性能形象優勢，更是一車難求，上市前就狂吸單超過1100張，上市後首月再接單300張，旺到買家們都在比「誰能第一個交到車」。

看好這波強勢需求，保時捷甚至不惜成本自蓋快充站，充電5分鐘能跑100公里，盼能完全克服里成焦慮。此外，保時捷更採取全台遍地開花作法，本月22日還將前進府城，開出台南都會概念店，全力衝刺電動車銷量。

車商主管指出，隨著車款選擇多、基礎設施陸續到位，電動車「回不去了」，將逐漸在台灣車市占有一席之地；噴發關鍵在於，這些車廠何時推更便宜，約300萬元左右的車款，如類似車款大量出閘，銷售將更驚人。

(中國時報 黃琮淵)

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