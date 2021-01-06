試車報告》THE NEW SUZUKI SWIFT HYBRID油電辣掀背

SUZUKI最具代表性跑格小車THE NEW SWIFT/SWIFT Sport，以日本原裝之姿強勢導入！改換油電車身份的兩輛車都提供一款選擇，試駕者為THE NEW SWIFT HYBRID。

拿到THE NEW SUZUKI SWIFT HYBRID，首先想到的是快快上路，好實際感受這輛轉化成油電車身份之鈴木暢銷掀背的動態表現。動力係採1.2升DUALJET引擎搭配MILD HYBRID輕油電系統，技術核心為ISG整合啟動馬達發電機，簡單說，就是用以輔助引擎，既幫引擎催力，亦用電幫引擎省油，這省那省，燃油用量自然驟減。還真厲害，平均油耗可達22.3km/L，應該羨煞許多仍用自然進氣引擎的車主。

車側最可全覽全新鈴木SWIFT的動感線條。新車標配16吋雙色調鋁圈。圖／于模珉 多功能中央觸控螢幕除可支援Apple CarPlay或Android Auto，還兼具倒車顯影功能。圖／于模珉

八大主動安全系統 防護採高標

這次三人一車上路，按說1.2升自然進氣引擎性能OK而已，馬力83匹，最大扭力11公斤米，但有ISG整合式發電機挹注，性能輸出多了1.94千瓦，扭力更增3.61公斤米(35.4Nm)，配合其945公斤車重，尤其是CVT無段變速，動力運轉順暢，也無重拖現象，除了偶或重踩嘶吼聲稍大之外，引擎運轉算挺安靜，包括座艙安靜度也讓人滿意。還有個好印象是，這輛日本進口掀背已改採最新HEARTECT平台，連同懸吊系統也重新設計，使得車身剛性大幅提升，更有利整體駕控。另有一大感觸是，主動安全呈倍數般跳級！試駕車一口氣搭載了ACC主動車距巡航、DSBS雙感知器煞車輔助、BSM車側盲點偵測、ESS緊急煞車訊號警示、HBA遠光燈輔助、LDWS車道偏離警示、RCTA後方車側警示及駕駛疲勞警示等八大主動安全系統，光這部分就很值得！

行李廂空間基本就有265公升，將6/4分離式後座擺平則可擴增至579公升。圖／于模珉 動力採1.2升DUALJET直四引擎搭配MILD HYBRID輕油電系統，平均油耗可達22.3km/L。圖／于模珉

運動化環艙設計 輕鬆好駕馭

全新鈴木SWIFT不負其日本原裝身價，這次改款全然融入日系美學，讓這輛掀背名車又內涵了熱血因子，跑格已是基本追求，倒是因著採用嶄新六角型鍍鉻水箱罩與懸浮式車頂，更映照出其摩登大方的都會性格。而為和它動感車身相匹配，內裝特採運動化環艙設計，雙環跑車式駕駛儀表內建4.2吋行車資訊顯示幕，主要訊息盡在眼前掌握；最大感動是那多功能方向盤附換檔撥片，看著這具精緻方向盤和車內飽滿配置，真心覺得這輛掀背好有質感！為緊跟用車時潮，觸控式螢幕亦標配支援Apple CarPlay及Android Auto。行李廂空間基本就有265公升，而將6/4分離後座擺平則可擴增至579公升。車價親和，稅金又省，配備又豐富，難怪始終備受年輕買家歡迎。

為和它動感車身相匹配，內裝採取運動化環艙設計。圖／于模珉 多功能方向盤右側之ACC主動車距巡航系統控制鍵。圖／于模珉

THE NEW SWIFT HYBRID以懸浮式車頂和跑格營造自有風格，後座門把隱藏在C柱。圖／于模珉

基本規格表

車 型：THE NEW SUZUKI SWIFT HYBRID

動力型式：DUALJET直四引擎+ISG整合式啟動馬達

引擎排氣量：1197c.c.

變速箱 ：CVT無段變速

引擎最大馬力：83ps/6,000rpm

引擎最大扭力：11kgm/2,850rpm

馬達最大輸出：1.94KW/800rpm

馬達最大扭力：35.4Nm/499rpm

參考售價 ：66.9萬元(Two-tone加價1萬)

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