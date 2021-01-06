試車報告》上上之作 KIA All-new Sorento旗艦版AWD

KIA旗下世代豪華旗艦休旅All-new Sorento，年初在日內瓦車展公開立刻引發驚豔，KIA總代理森那美起亞亦抓緊時機導入，包括經典版七人座、豪華版2WD六人座、七人座；旗艦版AWD六人座、七人座。試駕者為售價169.9萬元之旗艦版AWD六人座。

試車當天，忽然想起KIA的slogan：The Power to Surprise，很久沒試起亞休旅車，All-new Sorento讓我有驚奇到！說句公道話，KIA在臺灣是個被埋沒的品牌，它值得更多的肯定。

精緻座艙 舒適大寬敞

這次驚奇是從坐進全新Sorento駕駛座開始的。以此車豪華旗艦休旅定位，其中控台以至鞍座不論設計、用料、金屬花紋質感飾板/鋼琴烤漆，搭配頂級皮椅與7色氣氛燈，通通都很到位，並且視覺、觸覺均優。跟緊LSUV潮流，試駕車內建12.3吋全數位駕駛儀表，搭配8吋多媒體影音觸控螢幕。其中駕駛儀表右側圓形儀表在操縱左右轉撥桿時，會立刻以影像顯示右後方或左後方死角，算是高明的巧思設計。

全新Sorento控台以至鞍座不論設計、用料、金屬花紋飾板/鋼琴烤漆，頂級質感很到位。圖／于模珉 12.3吋全數位駕駛儀表之右側儀表，在操縱左右轉撥桿時會以影像顯示右後方或左後方死角，也是巧思設計。圖／于模珉

精緻的中央鞍座。圖中可見同級唯一E-SHIFT電子旋鈕排檔及下方的駕馭模式旋鈕。圖／于模珉 8吋多媒體影音觸控螢幕支援Apple Carplay/Android Auto。圖／于模珉

座位呢？試駕車採同級唯一尊榮六人座，最大亮點是第二排之尊榮獨立座椅，不僅乘坐更寬敞舒適，還因此騰出中央走道，利於第三排座乘員進出和與第二排座乘客互動；還有，第二、三排座具專屬出風口，第三排尚有專屬風量調節，在臺灣夏季會很好用。至於行李廂空間，第三排座後方基本就有187公升，若將第二、三排座全數傾倒則可擴增至2,056公升。

試駕車最大亮點當屬第二排尊榮獨立座椅，圖中可見其相當寬裕的頭部和腿部空間。圖／于模珉 第三排座擺平後，置物空間變得很寬敞。如若第二、三排座都傾倒更可擴增至2,056公升。圖／于模珉

樂趣駕馭 輕鬆好操控

論外觀，全新Sorento歐系車風格全然外顯！家族表徵Tiger Nose水箱罩以嶄新線條搭配鑽石造型LED頭燈和虎式LED日行燈眉，除了耐看，還賦予一股幽雅的霸氣！紮實車身從前葉子板空力飾板、空力側裙、C柱飛翼造型飾板，一直延伸至直列造型LED光條尾燈，並以厚實後保桿及鍍鉻後下氣壩做了完美收尾，這車尾既精緻又造型別具，要大大按讚！

動力搭載KIA最新2.2升柴油渦輪引擎，最大馬力202匹，45公斤米大扭力於1,750-2,750rpm中低轉速域就可達峰值，試駕柴油車總是很爽，這次沒啥催力就是勁道連連，四人同車在北海岸快駛，全然感受全新Sorento流暢動力帶給駕駛者的開車樂趣，而且這顆柴油引擎很安靜，座艙隔音也同樣到位。柴油動力省油性本就有目共睹，試駕車以附加Terrain Mode地形行車駕馭系統全時四驅，平均油耗仍可達16.1km/L，真的很省。我沒一一羅列此車主動安全系統，主要原因是真的該有的都有了。

紮實車身以厚實後保桿及鍍鉻後下氣壩做了完美收尾，整體車尾既精緻又造型別具。圖／于模珉

基本規格表

車 型：KIA All-new Sorento旗艦版AWD

引擎型式：Smart stream直四柴油渦輪增壓

排氣量 ：2151c.c.

變速箱 ：8速雙離合器自手排

最大馬力：202ps/3,800rpm

最大扭力：45kgm/1,750-2,750rpm

參考售價：169.9萬元

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