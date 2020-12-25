試車報告》2021年式ŠODA SUPERB 1.5 TSI菁英版 旗艦身價超級房車

以著歐洲原裝進口身價，第四代 ŠKODA 旗艦房車SUPERB改款引進！ ŠKODA TAIWAN同步導入1.5 TSI、2.0TSI(190hp)、2.0 TSI(272hp)、前驅、四驅等6種車型組合，試駕的是C/P值最高的1.5 TSI菁英版。

有稜有角，個性獨具，自來是 ŠKODA 一貫設計風格，四代全新SUPERB以其直瀑式水箱護罩帶出車身更具旗艦房車架勢的立體霸氣！為匹配其旗艦身價，無論頭燈、方向燈、日間行車燈、前霧燈乃至尾燈、後霧燈與牌照燈，全數皆採LED，也是一種豪華展示。望著橫亙行李箱蓋上的 ŠKODA 英文字母，感受到這輛旗艦房車的自信。此外，試駕車還大方標配智慧體感電動啟閉尾門，此後手上大包小包再也不用手忙腳亂了。

洗鍊座艙 升級CNS 3.0資訊娛樂系統

進入SUPERB座艙，坐上黑色皮椅，發現雙前座都標配8向電動調整，立刻就有好感度。為營造豪車質感，中控台和排檔座均採類3D飾板，試車適逢雨天，進入暗處就可看到豪車才會有的內裝氣氛燈，共有10色可任選。螢幕觸控主機除了擴大成9.2吋+繁體中文介面，最大進化是升級採第三代CNS 3.0資訊娛樂系統，除增加原廠導航，還內建真人語音，並跟雙B一樣可用手勢滑移控制。另還注意到，車內很體貼地新增了Type-C及Type-A充電插槽。SUPERB流暢跑格車尾其實係採fastback設計，電動按鈕一按，尾門和後檔一體上升，造就625公升行李箱容積！

2,841mm軸距造就寬敞後座，圖中可見左後車窗璃已拉上手動遮陽圖／于模珉簾。 為營造豪車質感，全新SUPERB座艙控台和排檔座均採類3D飾板，圖中還可見飛梭滾輪多功能方向盤。圖／于模珉

後座專屬出風口，還附加時刻和室外溫度指示幕。圖／于模珉 螢幕觸控主機擴大成9.2吋+繁體中文介面，更升級特採第三代CNS 3.0資訊娛樂系統。圖／于模珉

性能與安全 傲視同級

動力是這次試駕SUPERB菁英版最大驚奇！所搭載1.5 TSI渦輪引擎，最大馬力150匹，扭力高達25.5公斤米，並且1,500-3,500rpm這段中低轉速域均可達到峰值，0-100km/h加速具9.2秒實力，油門無須重踩扭力就來，帶動1,470公斤車種輕輕鬆鬆，特別是平均油耗每公升可跑15.2公里，除了省油錢，連同牌照稅和燃料稅也雙省！

既屬VAG集團，此車當然升級採用MQB底盤，至於安全配備，這是消費者很在乎的菜單，我數了數，9氣囊、ESC行車穩定、MSR引擎循跡控制、ASR加速防滑控制、DSR駕駛轉向穩定輔助、後方來車警示、升坡輔助、MKB二次碰撞預煞等系統，再加上全速域ACC，通通都是標配！試完SUPERB 1.5 TSI，看它優惠價120萬還有找，終於瞭解，這是 ŠKODA 使出的必殺計！

鑽石切割般尾燈超有個性！圖中還可見行李箱蓋上的ŠKODA英文字母。圖／于模珉

基本規格表

車型：21年式 ŠKODA SUPERB 1.5 TSI

引擎型式：直四汽油渦輪增壓

排氣量：1498c.c

變速箱：7速雙離合器自手排

最大馬力：150hp/5,000-6,000rpm

最大扭力：25.5kgm/1,500-3,500rpm

參考售價：119.9萬元

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