試車報告》TOYOTA SIENTA CROSSOVER 1.8 七人座 酷玩跨界 操控再進化

TOYOTA SIENTA上市短短四年，累積銷售業已超過56,000台，更連續蟬聯小型MPV級距銷售冠軍！鑑於跨界風潮方興未艾，特增全新SIENTA CROSSOVER 1.8，包含五人座及七人座，試駕者為七人座。

這幾年，民眾換車，若非選擇SUV也必是跨界休旅。抓準這個大趨勢，TOYOTA SIENTA車系特增全新SIENTA CROSSOVER，是繼YARIS CROSSOVER之後，國瑞汽車又一跨界力作。很高興在發表會後迅即試駕這款全新跨界休旅之頂級七人座。

酷玩造型 樂趣更增

的確，試駕太多新車，始終感覺，車子的外觀有時重要性可也不輸性能，原因很簡單：外觀多少帶有炫耀意味，代表駕駛人的用車品味。要我說，全新SIENTA CROSSOVER改得太有型了。車頭以亮黑水箱護罩飾條搭配此車專屬新式前保桿，包括霧銀前下擾流飾板、車身同色日行燈飾條，再加專屬日行燈飾蓋，整個前視在既有時尚感之外，又多了濃濃的運動氣息；車側鈑件基本未動，但為延續車頭風格，側面特別賦予霧黑防刮車門飾板及側裙，配上尊爵型才使用的16吋雙色鋁圈，整車的跨界休旅格調更濃烈；尾部則是新增亮黑後尾翼以及專屬後保桿套件，連同霧黑防刮尾門飾板、車身同色後尾燈飾條、霧銀後下擾流飾板、防刮後保桿飾板，尤其還有個專屬徽飾，車尾辨識度立刻倍增。此外，試駕車還選配了運動化車頂飾條及黑色車頂，平增幾許offroad休閒風格。更動外觀本質就是一種改裝，老實說這次SIENTA CROSSOVER改得超有個性！

SIENTA CROSSOVER車頭以亮黑水箱護罩飾條搭配專屬新式前保桿。圖／于模珉 七人座標配的後座專屬出風口。圖／于模珉 試駕車選配了運動化車頂飾條及黑色車頂，使車身平增幾許offroad休閒風格。圖／于模珉 智慧恆溫空調控制面盤精緻有如頂級音響旋鈕。圖／于模珉

雙色內裝 質感升級

SIENTA大方洗鍊的控台設計未變，但SIENTA CROSSOVER為展現強烈的跨界質感，內裝特別改採全新黑棕雙色設定，透過這兩種色調的多層次鋪陳，坐在車內，明顯能感受升級的車室質感！整體座艙中控由立體雙環自發光儀表附4.2吋多功能資訊顯示，搭配7吋TOYOTA Drive+ Connect智聯車載系統主機，營造獨有層次美感。再一次的欣賞設在排檔座右側的智慧恆溫空調控制面盤，讓人聯想到頂級音響的精緻旋鈕。方向盤上之音響控鍵及盤側的定速巡航係屬選配，要我說，值得選用，太實用了。

七人座在乘用性上當然比五人座優越許多，且貼心的是，無論第二排座或第三排座都採用舒適皮質座椅設定，且都可做5/5分離收折，更增使用便利性。倒是附防夾功能之左右雙側電動滑門算是選配，基於便利性考慮，也值得選用。

雙環自發光儀表附4.2吋MID顯示幕，搭配7吋TOYOTA Drive+ Connect主機，鋪陳出中控獨有層次美感。圖／于模珉 智慧恆溫空調控制面盤精緻有如頂級音響旋鈕。圖／于模珉 第二排座及第三排座均採舒適皮質座椅下潛式設計，且都可做5/5分離收折，收納功能彈性十足。圖／于模珉

操控特調 安全進化

動力仍搭載1.8升自然進氣直四汽油引擎，搭配Super CVT-i無段變速，最高馬力和扭力值各達140匹及17.5公斤米，行進間換檔滑順又流暢，試車當日雖然綿綿小雨，整個過程卻是舒適寫意極了。試駕難免要感受一下SIENTA CROSSOVER特調過的運動化懸吊，其懸吊高度陡增了20mm，這樣，駕駛視野自然開闊些。而懸吊的前後阻尼係數則是各比SIENTA增加16%和31%，在山路彎道開快一點，可以感覺其慣性的側傾受到了一定抑制，讓駕駛人更敢於進行比較劇烈的操駕，開車樂趣多少也跟著提升。我敢於做這劇烈駕馭，有個底氣是，試駕車除了作為主動安全核心的智能防護駕駛系統之外，還新增了TSS主動安全防護系統，內中包含PCS預警式防護系統。說及此，個人認為，準車主都應再多選配BSM盲點偵測警示系統及RCTA後方車側警示系統，如此安全防護就更完備了。

附防夾功能左右雙側電動滑門算選配，基於便利性考慮應屬美好的必選！圖／于模珉 SIENTA CROSSOVER內裝特採黑棕雙色多層次鋪陳，車室質感更升級。圖中可見駕駛座專屬扶手。圖／于模珉

SIENTA 1.5經典+以上標配TSS主動安全防護與6 SRS氣囊

TOYOTA總代理和泰汽車宣布，SIENTA車系安全更強化！凡SIENTA 1.5經典+以上車型均標配『TSS主動安全防護系統』及『6 SRS氣囊』，以大幅提升行車安全。『TSS主動安全防護系統』包含LDA車道偏離警示系統、AHB智慧型遠光燈自動切換系統，以及涵蓋預警式防護顯示功能、煞車力道輔助功能、碰撞緩解輔助功能之『PCS預警式防護系統』。

SIENTA CROSSOVER選配套件加裝很優惠

為體貼買家，SIENTA CROSSOVER這次特就買家最愛的套件推出優惠價，其中五人座選配黑色車頂、定速巡航系統、右側單邊電動滑門(附防夾功能)、BSM盲點偵測警示系統、RCTA後方車側警示系統，僅需加價4萬元；而七人座則是在前述套件之外再多增方向盤音響控制鍵，滑門選配左右雙側電動滑門(附防夾功能)，亦僅需加價5萬元。

有了專屬套件加身，SIENTA CROSSOVER出脫得更有個性。圖中可見新增的亮黑後尾翼。圖／于模珉

基本規格表

車型：TOYOTA SIENTA CROSSOVER 1.8七人座

動力：汽油直四自然進氣

排氣量：1798c.c.

變速箱：Super CVT-i無段變速

最大馬力：140ps/6200rpm

最大扭力：17.5kgm/4000rpm

參考售價：82.9萬元

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