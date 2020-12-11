試車報告》Škoda剽悍旅行車 21年式SUPERB Combi 2.0 TSI SportPlus

Škoda旗艦房車SUPERB現行第三代熱銷100萬餘輛！第四代日前由Škoda Taiwan光彩導入，轎車、旅行車都進，排量涵蓋1.5 TSI、2.0TSI SportLine、2.0 TSI SportPlus，試駕車為最頂級之2.0 TSI SportPlus，試駕車為最頂級之2.0 TSI SportPlus旅行車款。

歐洲原裝進口的ŠKODA能迅速竄紅，大方升級頂級裝備是它成功的暗竅門，這次在全新改款SUPERB車系上再次印證！完美運用切割鈑件設計第四代SUPERB車頭改得更立體大器，包括Matrix LED智慧複眼頭燈與下氣壩結合LED前霧燈，整體造型以霸氣取勝！其中最厲害的是，特將數百萬級豪車才會用到Matrix智慧頭燈列為標配，靠著內中14顆LED單體搭配前擋上方攝影機，隨時精密計算車前路車況，管它對向來車速度如何，一概都能照亮前方，且又不會讓來車駕駛感覺刺眼，加上標配動態序列式方向燈，以及和造型頭燈相應之全LED尾燈組，夜晚行進間真格氣派又奢華！此外車尾行李箱蓋上賦予大大的ŠKODA英文字母，也是一種自信霸氣展示。

充滿跑格又有個性的車側，圖中可見試駕車專屬19吋SportLine鋁圈。圖／于模珉

中控台可見9吋X-Media V智慧影音螢幕、跑格三環出風口，搭配平底跑車方向盤。同時內建同級唯一Apple CarPlay。圖／于模珉 SUPERB Combi 2.0 TSI SportPlus標配全景電動天窗。圖／于模珉

豪華車艙 盡展精緻細節

全新SUPERB座艙除了設計讓人耳目一新，試駕車以其旗艦車特別強調個性跑格，類3D飾板質地觸感俱佳，尤其專屬SportLine三幅跑車平把方向盤，光看就覺得好精緻。還有個豪華處是，試駕車專屬黑色Alcantara真皮滾白縫線雙前座跑車座椅，駕駛座具8向電調功能，右前座亦具3組記憶，並且雙前座都具電熱功能。考慮新世代用車需求，特別配備Type-C及Type-A充電插槽各一，各式3C充電需求全然滿足。透過改款，這次特地首創搭載智慧體感電動啟閉尾門，具備開啟高度設定及防夾功能，豪華度更提升了。行李廂除有折疊式掛勾、折疊式魔鬼氈，Combi旅行車款還更多了行李廂多層活動地板附收納盒，ŠKODA工程師再次展現其收納設計功力。

6/4分離式後座之外，基本行李廂空間即達660公升。圖／于模珉 SUPERB Combi頂級款首次搭載智慧體感電動啟閉尾門，具備開啟高度設定及防夾功能。圖／于模珉

安全旗艦 主被動科技完備

車系在2.0 TSI部分居分190匹與272匹兩種動力，業者大方讓媒體試駕最頂級的2.0 TSI，除了最高馬力272匹，最大扭力更達35.7公斤米，且在2,000-5,400這片廣闊高原區通通可達峰值，0-100 km/h加速僅需5.7秒！難怪四人一車滿載，怎麼踩就是有勁，且是輕鬆自如，試駕車除標配ESC、MSR、ASR，還標配Haldex四驅搭配DCC電子可調懸吊底盤，試駕車更採用升級版SportPlus操控設定，雖是輛旅行車卻已蘊含劇烈操駕本質，這點肯定將大大吸引旅行車買家中的熱血之士，以這性能和底盤，加上諸多豪華配備，上市優惠價竟只壓在169.9萬，我看不用太久就將受訂一空！

全LED尾燈搭配動態序列式方向燈，夜晚行進間氣派又奢華。行李箱蓋上可見大大的KODA英文字母。圖／于模珉

基本規格表

車 型：21年式Superb Combi 2.0 TSI SportPlus

引擎型式：汽油直四渦輪增壓

排氣量 ：1984c.c.

變速箱 ：七速雙離合器自手排

最大馬力：272hp/5,500-6,500rpm

最大扭力：35.7kgm/2,000-5,400rpm

參考售價：169.9萬元

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