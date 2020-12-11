試車報告》傲世改款 全新BMW 530i Sedan M Sport 首發版

全新8代BMW豪華中大型房車THE NEW 5由總代理汎德堂堂引進，房車涵蓋BMW 520i Sport、520i M Sport、530i Luxury、530i M Sport、M550i xDrive及520i Touring M Sport旅行車款，試駕車為限量導入之530i Sedan M Sport首發版。

新款BMW 5系列正式跨越到第8代THE NEW 5，汎德亦迅即安排試車，試的還是首發版，讓這次試駕有著濃濃嘗鮮快感！內建主動進氣調節雙腎水箱罩以一體式飾框融入前保桿線條，搭配銳利大燈附主動轉向照明，整輛THE NEW 5車頭及車側更顯簡約洗鍊。嶄新燻黑LED立體尾燈和車頭的晝行燈線條相呼應。試駕車另標配M款空力、M款跑車化懸吊、M款煞車及首發款特增19吋M款鋁圈等M Sport套件，有這BMW M賽車基因，試駕車更是帥到爆。

雙12.3吋高解析度螢幕搭配先進BMW iDrive 7.0操作系統，所有控台操作很直覺犀利。圖／于模珉

貼心科技 智慧語音助理

坐上駕駛座，先看到眼前投射面積加大16%的HUD抬頭顯示，竟能透過手機映照Google Maps或Apple Maps進行導航，老實說，有了HUD，駕馭才更加分，何況試駕車的HUD是如此強大！車上雙12.3吋高解析度螢幕搭配先進BMW iDrive 7.0操作系統，所有控台操作很直覺犀利，此外隨著改款，BMW智慧語音助理也升級，不管查詢天氣、設定導航點、調整車內溫度、喚醒舒活模式或者開車途中想改換Sport模式，通通用說的就可以！還有，車內觸摸到的盡是奢華，為展示更極致的手工質感，試駕車另選配Nappa菱格紋縫線皮椅，細節精緻到不行，試駕四人同車有機會坐在後座，以THE NEW 5軸距之長，不論腿部或頭部空間都很寬敞，即使後座中排座也不侷促。

長軸距及精妙空間設計，造就THE NEW 5寬敞無比的腿部及頭部空間。圖／于模珉 試駕的530i Sedan M Sport首發版特別加裝之19吋M款Y輻式鋁圈。圖／于模珉 THE NEW 5啟用iPhone手機數位鑰匙。圖／于模珉 試駕車選配了精緻手工質感的Nappa菱格紋縫線皮椅。圖／于模珉

強悍引擎 動力輕踩即來

動力搭載2.0升TwinPower Turbo汽油渦輪引擎，附加48V高效複合動力，綜效馬力達252匹，多達35.7公斤米最大扭力於1,450rpm就可達峰值，0-100km/h加速僅花6.4秒！這顆全新調校的2.0升渦輪增壓開起來本就強悍，又加了48V系統，四人滿座竟是輕踩油門就奔，爽度一流，引擎監理系統也更聰明，車速低於15km/h引擎自動關閉，引擎再啟動速度更快，BMW動力科技果然了得。review試駕車的主、被動安全科技已算配滿配足，倒是對全車系標配的智慧駕駛輔助（BMW Personal CoPilot）印象深刻，尤其『升級道路虛擬實境顯示』，車輛周圍狀況包括亂竄的機車都一目了然，再搭配速限輔助，簡直成了避險利器。新世代豪車魅力，在這輛試駕車上全然感受無遺。

燻黑LED立體尾燈和車頭晝行燈線條相呼應。圖中可見M Sport後下擾流和雙邊單出矩型尾管。圖／于模珉

基本規格表

車 型：BMW 530i Sedan M Sport首發版

引擎型式：汽油直四TwinPower Turbo+48V複合動力

排氣量 ：1998c.c.

變速箱 ：Steptronic運動化八速手自排

最大馬力：252hp/5,200rpm（+11hp 48V）

最大扭力：35.71kgm/1,450rpm

參考售價：339萬元（不含選配）

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