MAZDA CX-3 獨享空間

MAZDA在小型休旅車系中有CX-3與CX-30兩種選擇，兩車尺碼前者比後者短了120mm，但軸距只差85mm，從數據上看，CX-30擁有更佳的行李載運機能，可滿足更高的載人載物需求，而CX-3則更偏向於個人或是兩人世界的使用情境。

2021年式MAZDA CX-3車系已將前行煞車輔助、盲點偵測、後車警示、車道偏移警示，以及遠近光燈自動調節等多項i-ACTIVSENSE主動安全科技列為標配，頂級型以上配置全速域主動車距控制巡航（MRCC），並具備行人偵測功能的進階前行煞車輔助系統；旗艦型進一步增添倒車煞車輔助與駕駛疲勞警示系統。

試駕車為旗艦型，並加價2萬元選配360度環景輔助系統及前方四眼式輔助雷達功能，試駕期間，不管是在市區道路行進，或是駛進/離停車格位，螢幕不僅會顯示導引參考線，同時也會顯示前輪的轉向角度，提供最實用的視野參考。

旗艦型配備麂皮內飾，讓內裝更有層次感。圖／陳大任

駕駛座具8向電動調整及電動腰靠調整功能。圖／陳大任 旗艦型行李廂容量可自234L擴增至1197L。圖／陳大任

（中國時報 陳大任）

延伸閱讀

小休旅熱鬧好玩 PEUGEOT 3008 1.5L BlueHDi Allure+ 這柴有力

TOYOTA Corolla Cross 1.8L汽油尊爵版 加速平順

試車報告》THE NEW Mercedes-Benz E200 LUXURY智能座駕 豪氣逼人

試車報告》SUZUKI NEW IGNIS HYBRID都會油電新貴