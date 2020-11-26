試車報告》The new Audi Q3 35 TFSI advanced個性潮旅標竿

The new Audi Q3/Q3 Sportback以二代大改之姿導入，憑其賣相之佳和Sportback車型的加入，立即在LSUV市場引發震撼，臺灣奧迪亦滿懷信心推出五種車款，試駕車為售價壓在200萬元內之Audi Q3 35 TFSI advanced。

儘管先行試過Q3 Sportback，但這次面對The new Audi Q3卻仍有不同的感動，或許試駕車所採『脈衝橘』車色太年輕奔放了，拍照當口望著全新Q3竟是越看越有趣，以著寬大八角單體水箱罩，搭配大型進氣壩及八道垂直鍍鉻飾條，雖屬都會休旅定位，但仍洋溢出豪華跑旅特有的俐落和氣勢，尤其那下移車身腰線讓此車重心顯得更低而更具跑格。動態指示方向燈奧迪最早延用，設計師精心將它和後保桿緊密融合，二代Audi Q3車尾為此而擁有了絕佳辨識度。

下移的車身腰線，讓The new Audi Q3重心顯得更低且更具跑格！圖／于模珉

配合脈衝橘車色，車內包括前後門把扶手、中控飾板等都特採珊瑚橘色調Alcantara麂皮材質。圖／于模珉 1.5升渦輪增壓引擎內建48V輕型複合動力科技，峰值馬力和扭力值各達150匹及25.5公斤米。圖／于模珉

數位大螢幕 空間更寬敞

一如Q3 Sportback，全新Audi Q3在採用最新MMI數位化車艙同時，特地以八角形中控面板帶出整個座艙輪廓，標配10.25吋全數位駕駛儀表搭配8.8吋中央觸控螢幕，已具家族旗艦Audi A8基調。實際操作一遍，不論觸控或下方快捷鍵都很直覺化，這次設計師在內裝設計真的很『我型我速』，Alcantara麂皮材質用到極致，配合脈衝橘車色，車內包括前後門把扶手、中控飾板等都特採珊瑚橘色調麂皮材質，忍不住觸摸了幾下，視覺上更是別具個性。明顯在迎合新世代買家，附USB、Type C插槽智慧手機介面納入標配，除可支援Apple CarPlay或Android Auto，系統連接後，駕駛者還可透過方向盤語音快捷鍵，啟動例如Siri等介面。

拜車身尺碼放大和軸距加長至2,677 mm之賜，空間寬闊度大幅提升！尤其是後座空間以至車內頭部空間，還有個進步是4/2/4分離式後座尚可前後滑移達150 mm，且具7段椅背調整功能；行李箱容積則較前代大增70公升，最大更可擴充至1,525公升！

全新Audi Q3標配10.25吋全數位駕駛儀表搭配8.8吋中央觸控螢幕，具備Audi A8旗艦基調。圖／于模珉 後座可前後滑移達150 mm且具7段椅背調整功能；行李箱容積最大可擴充至1,525公升！圖／于模珉

複合新動力 靈活好操控

試駕的35 TFSI是全新Q3主力，搭載最新1.5升渦輪增壓引擎，並內建主動汽缸管理系統及48V輕型複合動力科技，最大馬力150匹，特別是25.5公斤米扭力峰值介於1,500-3,500rpm這段最實惠的中低轉速域，在與S-tronic七速自手排變速箱匹配下，一般運轉平順又安靜，不過想耍狠，在市區街道怎麼催都很有勁，覺得以Q3都會休旅定位，這顆跑起來游刃有餘的引擎堪稱正選，我還想到，以其排氣量就連稅費也一併省了下來。

動態指示方向燈和後保桿緊密融合，二代Audi Q3車尾為此而擁有絕佳辨識度。圖／于模珉

基本規格表

車型：The new Audi Q3 35 TFSI advanced

引擎型式：汽油直四渦輪增壓

排氣量：1197c.c

變速箱：S-tronic七速自手排

最大馬力：150hp/5,000-6,000rpm

最大扭力：25.51kgm/1,500-3,500rpm

參考售價：191萬元

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